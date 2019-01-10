На Закарпатті другу добу шукають заблукалого туриста

На Рахівщині Закарпатської області продовжуються пошуки 25-річного львів’янина, що заблукав під час проходження туристичного маршруту на г. Піп Іван Мармароський.Про це повідомляє МВС Ураїни.Напередодні рятувальники прочісували місцевість до пізнього вечора, періодично підтримуючи з хлопцем телефонний зв’язок. Врешті-решт пошуки довелося призупинити через погіршення погодних умов.Сьогодні вранці роботи відновили. У пошуках беруть участь гірські рятувальники з м. Рахів та с. Кваси – загалом 10 осіб особового складу та 4 одиниці техніки. Крім цього, з’явилася інформація, що турист може перебувати на території Румунії. Тож представники Мукачівського прикордонного загону зв’язалися з румунськими колегами та закликали їх долучитися до пошуків заблукалого львів’янина.Пошуки тривають.