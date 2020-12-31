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Лучанка набрала кредитів і перерахувала 60 тисяч шахраєві із сайту знайомств

Лучанка набрала кредитів і перерахувала 60 тисяч шахраєві із сайту знайомств
Від початку року в поліції Волині зареєстрували 77 повідомлень про шахрайства, 24 з них – уже розкрили.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Інформують, що понад 80% повідомлень стосуються шахрайських дій у віртуальному просторі. Найбільш розповсюдженими схемами аферистів є продаж неіснуючих товарів, телефонні шахрайства, фішингові ресурси.

Так, один із випадків стосується 40-річної лучанки, яка познайомилась з шахраєм на сайті знайомств. Той так увійшов в довіру, що жінка взяла кредитів у різних банках на понад 60 тисяч гривень, зняла готівку і всі гроші переслала чоловікові. Причому весь цей час вони не спілкувались, лише переписувались: він обіцяв легкий заробіток. У результаті – потерпіла отримала душевні травми і порожні кишені.

Очільник Луцького районного управління поліції Сергій Рудницький наголошує: «Шахраї завжди підлаштовуються під потреби суспільства і щоразу вигадують нові схеми злочинів. Аби мінімізувати ризики привласнення грошей інтернет-аферистами, громадянам слід бути обачними та дотримуватися правил інформаційної гігієни».

Так, від початку року вже є більше десяти звернень щодо так званих «швидких грошей». Люди реєструються на невідомих ресурсах, оформляють кредити, перераховують кошти на невідомі рахунки, прагнучи швидких і легких грошей, а в результаті не отримують нічого.

Аби убезпечитися від подібних видів шахрайств, поліція радить:

- не передавайте нікому дані своєї банківської картки (особливо CVV-код та пін-код), адже працівники банку ніколи не запитують таку інформацію;

- для безпечного онлайн-шопінгу використовуйте лише перевірені ресурси та обирайте післяплату;

- у разі купівлі на платформі оголошень, обговорюйте деталі угоди тільки в чаті цієї платформи і не переходьте в сторонні месенджери;

- зверніть увагу, що сайти, які приймають онлайн-платежі, мають бути захищеними, для цього в назві адреси вони мають містити https:// та значок «замочок».

- уважно перевіряйте правильність назви необхідного сайту, один непомітний символ на панелі адреси може означати, що ви потрапили на фішинговий сайт;

- не переходьте за сумнівними посиланнями.


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Теги: сайт знайомств, шахрай, кредит
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