На Львівщині в аварії розбилися сини священника: подробиці трагедії

Тарас та Іван Пашко – талановиті IT-фахівці і сини священика зі Львівської області.



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Вночі йшов сніг і було слизько



У п'ятницю, 15 січня, в селі Давидів на Львівщині в останню путь проводжали 31-річних чоловіків. Вперше службу в рідній церкві Різдва Пресвятої Богородиці правил не місцевий священик Григорій Пашко. Він прощався зі своїми єдиними синами, які загинули в ніч на старий новий рік на трасі Київ-Чоп.



Аварія сталася приблизно о 1:00 14 січня. В ту ніч йшов сніг і дорога була слизькою. За даними поліції, ймовірно, один з братів не впорався з керуванням Ауді Q5 і влетів у відбійник.



Від удару передня частина автомобіля перетворилася на купу металу. Водій загинув на місці, другого брата лікарі швидкої надавали допомогу, але врятувати не змогли. Двоє 27-річних пасажирок, які перебували на задньому сидінні автомобіля, отримали травми і відправлені до лікарні.



Приїжджали до батьків у гості



Батька загиблих братів, священика отця Григорія, у Давидові знають багато. "Він править тут служби вже років 25. Мене він і хрестив, і здійснював перше причастя. Дуже хороший батюшка і добра людина. Ми всі тут його любимо і поважаємо.



У нього з дружиною були тільки два сина – Іван і Тарас. Але вони все жили у Львові, а сюди з мамою приїжджали по великих святах. Дуже виховані хлопці. Але хоч і віруючі, в церкві у батька вони не служили. Мабуть, у них були свої захоплення. Всі знають, що вони обидва захоплювалися IT, були успішними ", – розповіла одна з мешканок села Діана.



Але ховати вирішили синів там, де батько править службу, в селі.



Один дизайнер, другий – програміст



Обидва брата, Іван і Тарас Пашко працювали у львівській компанії ELEKS. Фірма займається виробництвом і постачанням програмного забезпечення. Іван був дизайнером, Тарас – програмістом.



Разом з колегами Іван в 2017 році відкрили офіс в Лондоні, де він і працював останнім часом.



До від'їзду в Лондон, за словами його колишньої колеги, Іван часто читав лекції на курсах Projektor. "У Львові теж є їх відділення і Ваня один з перших, хто почав там виступати. Дуже відкритий і усміхнений, з ним завжди було приємно перетинатися на різних проектах", – згадує про нього його знайома.



Два роки тому Іван під час інтерв'ю на одних курсах, де він теж читав лекції, розповідав, що дизайном захоплюється давно. Правда, його батьки вважали, що такою професією багато грошей не заробиш, тому він пішов вчитися на міжнародного економіста.



Але все-таки захоплення переважила і тепер він керує командою дизайнерів у Львові.



А починав з захоплення анімацією, робив анімаційні ролики. Потім, ще навчаючись в школі, створював рекламні банери. Цим же заробляв і під час навчання в університеті. Попрацював навіть бренд-менеджером в відомої міжнародної компанії енергетичних напоїв. Ваня розповідав, що, коли був студентом, паралельно міг мати ще чотири роботи.



Але професійно дизайном почав займатися в 2012 році, коли прийшов на роботу в студію.



На сайті мережі "Лінкідін" збереглося резюме другого брата – Тараса Пашко. Він був програмістом. Останнім часом він теж працював в IT-компанії ELEKS. І так само як і брат вивчав економіку у Львівському університеті ім.І. Франка.



Судячи з його резюме, Тарас багато часу присвятив вивченню різних мов програмування.

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