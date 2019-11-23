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Морози сильнішатимуть: синоптик озвучила прогноз на найближчі дні

Морози сильнішатимуть: синоптик озвучила прогноз на найближчі дні
Мороз в Україні протримається аж до 20 січня, а температура повітря до того часу буде опускатися щодня поступово.

Про це на Facebook-сторінці повідомила синоптик Наталка Діденко.

“Повітряна арктична маса вже дійшла до України, вмощується в синоптичному кріслі й найближчі кілька днів розраховує в нас добре відпочити. Десь аж до 20-го січня, до Івана”, – йдеться у дописі.
За словами синоптика, температура повітря буде знижуватися поступово.

Так, у ніч на суботу очікується -12-18 градусів. У ніч на неділю – 15-23 градуси морозу.

Діденко зазначає, що у низинах, при проясненнях можливо до -25 градусів.

У південній частині також буде морозно, вночі прогнозують -9-14, вдень -5-11 градусів.

У більшості областей України в денні години 16-17 січня передбачається -10-15 градусів, у неділю в західній частині -5-11 градусів. На дорогах – ожеледиця.

Суттєвих опадів в Україні найближчим часом не прогнозують.

Синоптик додала, що на Водохреще, 19 січня, морози зміцніють ще на кілька градусів.

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Теги: Наталка Діденко, прогноз, погода, мороз
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