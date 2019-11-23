Морози сильнішатимуть: синоптик озвучила прогноз на найближчі дні
Сьогодні, 16:57
Мороз в Україні протримається аж до 20 січня, а температура повітря до того часу буде опускатися щодня поступово.
Про це на Facebook-сторінці повідомила синоптик Наталка Діденко.
“Повітряна арктична маса вже дійшла до України, вмощується в синоптичному кріслі й найближчі кілька днів розраховує в нас добре відпочити. Десь аж до 20-го січня, до Івана”, – йдеться у дописі.
За словами синоптика, температура повітря буде знижуватися поступово.
Так, у ніч на суботу очікується -12-18 градусів. У ніч на неділю – 15-23 градуси морозу.
Діденко зазначає, що у низинах, при проясненнях можливо до -25 градусів.
У південній частині також буде морозно, вночі прогнозують -9-14, вдень -5-11 градусів.
У більшості областей України в денні години 16-17 січня передбачається -10-15 градусів, у неділю в західній частині -5-11 градусів. На дорогах – ожеледиця.
Суттєвих опадів в Україні найближчим часом не прогнозують.
Синоптик додала, що на Водохреще, 19 січня, морози зміцніють ще на кілька градусів.
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Про це на Facebook-сторінці повідомила синоптик Наталка Діденко.
“Повітряна арктична маса вже дійшла до України, вмощується в синоптичному кріслі й найближчі кілька днів розраховує в нас добре відпочити. Десь аж до 20-го січня, до Івана”, – йдеться у дописі.
За словами синоптика, температура повітря буде знижуватися поступово.
Так, у ніч на суботу очікується -12-18 градусів. У ніч на неділю – 15-23 градуси морозу.
Діденко зазначає, що у низинах, при проясненнях можливо до -25 градусів.
У південній частині також буде морозно, вночі прогнозують -9-14, вдень -5-11 градусів.
У більшості областей України в денні години 16-17 січня передбачається -10-15 градусів, у неділю в західній частині -5-11 градусів. На дорогах – ожеледиця.
Суттєвих опадів в Україні найближчим часом не прогнозують.
Синоптик додала, що на Водохреще, 19 січня, морози зміцніють ще на кілька градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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