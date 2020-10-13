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На парковці у Луцьку водій спричинив зіткнення двох інших авто і втік

На парковці у Луцьку водій спричинив зіткнення двох інших авто і втік
Водій автівки Chery Tiggo вчинив подвійну ДТП на вулиці Рівненській та втік з місця пригоди.

Про це повідомили у пресслужбі волинських патрульних.

Інформують, що, коли патрульні прибули на виклик, заявник розповів інспекторам, що невідомий транспортний засіб здійснив зіткнення з його автівкою Ford Sierra, яка, своєю чергою, зіткнулася з автомобілем Renault Megane.

Автомобіля, який здійснив зіткнення, на місці автопригоди вже не було.

Патрульні оперативно переглянули відеозапис з місця ДТП та встановили, що винуватцем автопригоди став керманич автомобіля Chery Tiggo.

Однак через деякий час 25-річний водій авто Chery Tiggo повернувся на місце пригоди та пояснив, що через необережність допустив рух свого автомобіля, який здійснив зіткнення.

На нього патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП.

Із відео видно, що події відбувалися на парковці для авто.

Відео можна переглянути за посиланням.

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Теги: ДТП, Рівненська
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