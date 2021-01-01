«З добром у серці»: у громаді на Волині поліцейські подарували дітям іграшки. ФОТО





Про це повідомлють на сторінці Володимир-Волинського районного відділу поліції.



У рамках проєкту "З добром у серці" поліцеський офіцер громади Богдан Скучинський спільно з провідним спеціалістом з питань служби у справах дітей Затурцівської сільської ради Аліною Порвою розвезли іграшки дітлахам, які проживають на території Затурцівської ОТГ.







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