«З добром у серці»: у громаді на Волині поліцейські подарували дітям іграшки. ФОТО
Сьогодні, 18:28
У Затурцівській громаді діти отримали подарунки від правоохоронців.
Про це повідомлють на сторінці Володимир-Волинського районного відділу поліції.
У рамках проєкту "З добром у серці" поліцеський офіцер громади Богдан Скучинський спільно з провідним спеціалістом з питань служби у справах дітей Затурцівської сільської ради Аліною Порвою розвезли іграшки дітлахам, які проживають на території Затурцівської ОТГ.
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Про це повідомлють на сторінці Володимир-Волинського районного відділу поліції.
У рамках проєкту "З добром у серці" поліцеський офіцер громади Богдан Скучинський спільно з провідним спеціалістом з питань служби у справах дітей Затурцівської сільської ради Аліною Порвою розвезли іграшки дітлахам, які проживають на території Затурцівської ОТГ.
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