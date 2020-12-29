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На кордоні з Польщею знайшли викрадене авто, яке перебувало у міжнародному розшуку

На кордоні з Польщею знайшли викрадене авто, яке перебувало у міжнародному розшуку
Спробу вивезти з України викрадену іномарку припинили прикордонники Львівського загону.

Про це повідоляють на сайті Держприкордонслужби України.

Автомобілем Mazda через пункт пропуску «Шегині» їхав за кордон житель Києва. Під час перевірки за базами даних Інтерполу прикордонники з’ясували, що легковик знаходиться в міжнародному розшуку. Транспортний засіб викрали минулого року в Україні.

Про виявлення автомобіля, який перебував у розшуку, прикордонники Львівського загону одразу поінформували Укрбюро Інтерполу в м. Київ. Транспортний засіб та водія передали співробітникам Національної поліції для прийняття правового рішення.

До слова, протягом минулого року співробітники Державної прикордонної служби України виявили 63 викрадені автомобілі.

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Теги: прикордонники, міжнародний роздук, крадена автівка
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