Пробне ЗНО-2021: які нововведення чекають на волинян. ВІДЕО

Алла Корнейко.



Про це йдеться у сюжеті



На сьогодні в області на пробне ЗНО-2021 зареєструвалося 4,5 тисячі учасників. Зі слів завідувачки обласного центру ЗНО Алли Корнейко, розраховують на участь у тестуванні від п’яти до шести тисяч осіб. Найбільше зареєстрованих – майже дві тисячі – в Луцьку. Вартість пробного ЗНО цього року вища ніж торік, становить – 240 грн.



Дві з половиною тисячі зареєстрованих учасників вже оплатили послугу.



"Для цього треба кожному учаснику зайти на свою сторінку, там є комірка де відстежується статус заяви. З’являється помітка "оплачено", - каже Алла Корнейко. Учасник є зареєстрованим тоді, коли його оплату прийнято.



Оплату за участь у пробному ЗНО прийматимуть до 23-го січня. У разі її відсутності учасника не допустять до тестування. Одним із нововведень цього року є те, що обрати можна один предмет з-поміж 13-ти. Заступник директора Львівського центру оцінювання якості освіти Андрій Миляник розповів, що найпопулярнішими предметами серед волинських випускників є українська мова і література, математика та англійська. Не зареєструвався жоден учасник на іспанську і французьку мови.



Учасник може зареєструватися лише на одне пробне тестування ЗНО, яке відбудеться 10 квітня, але з 10-14 квітня матиме можливість отримати зошити в онлайн режимі з будь-яких предметів, які цікавлять, розв’язати завдання, і через онлайн систему внести свої відповіді та отримати результат, - розповів Андрій Миляник.



Реєстрація на пробне ЗНО 2021 триватиме до 19-го січня включно.



Нагадаємо, реєстрація на участь у пробному ЗНО розпочалася 5 січня. Пробне тестування відбудеться 10 квітня.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Скласти пробне зовнішнє незалежне хоче понад чотири тисячі майбутніх вступників, але не всі підтвердили свій намір. Що потрібно зробити для завершення реєстрації та які нововведення чекають на учасників, розповіла завідувачки центру ЗНО та моніторингових досліджень ВІППОПро це йдеться у сюжеті "Суспільне Волині". На сьогодні в області на пробне ЗНО-2021 зареєструвалося 4,5 тисячі учасників. Зі слів завідувачки обласного центру ЗНО Алли Корнейко, розраховують на участь у тестуванні від п’яти до шести тисяч осіб. Найбільше зареєстрованих – майже дві тисячі – в Луцьку. Вартість пробного ЗНО цього року вища ніж торік, становить – 240 грн.Дві з половиною тисячі зареєстрованих учасників вже оплатили послугу."Для цього треба кожному учаснику зайти на свою сторінку, там є комірка де відстежується статус заяви. З’являється помітка "оплачено", - каже Алла Корнейко. Учасник є зареєстрованим тоді, коли його оплату прийнято.Оплату за участь у пробному ЗНО прийматимуть до 23-го січня. У разі її відсутності учасника не допустять до тестування. Одним із нововведень цього року є те, що обрати можна один предмет з-поміж 13-ти. Заступник директора Львівського центру оцінювання якості освіти Андрій Миляник розповів, що найпопулярнішими предметами серед волинських випускників є українська мова і література, математика та англійська. Не зареєструвався жоден учасник на іспанську і французьку мови.Учасник може зареєструватися лише на одне пробне тестування ЗНО, яке відбудеться 10 квітня, але з 10-14 квітня матиме можливість отримати зошити в онлайн режимі з будь-яких предметів, які цікавлять, розв’язати завдання, і через онлайн систему внести свої відповіді та отримати результат, - розповів Андрій Миляник.Реєстрація на пробне ЗНО 2021 триватиме до 19-го січня включно.Нагадаємо, реєстрація на участь у пробному ЗНО розпочалася 5 січня. Пробне тестування відбудеться 10 квітня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію