Які предмети пробного ЗНО цьогоріч найпопулярніші серед волинян
Сьогодні, 05:28
У відділі ЗНО та моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти озвучили предмети, які користуються найбільшою популярністю серед волинян, які зареєструвалися на пробне ЗНО.
Про це під час онлайн-конференції сьогодні, 15 січня, повідомив заступник директора Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Андрій Миляник, - пише ІА Волинські новини.
З його слів, перше місце у рейтингу найбільш популярних предметів, обраних волинянами для пробного тестування, займають українська мова та література, на другому – математика, а на третьому – англійська мова.
Для порівняння, у Львівській області серед учасників пробного ЗНО найпопулярнішим предметом є англійська мова.
«І у тому, і тому випадку є певна логіка, бо діти вибирають те, що нове, або ж обирають той предмет, який вони не можуть адекватно відтворити у домашніх умовах. До прикладу, це аудіювання з іноземних мов. Цього року реєстрація на пробне ЗНО коротша, ніж у минулі роки. До того ж, реєстрація повністю припала на час локдауну, тому питання інформування учасників та доступу до пробних тестів є дуже актуальним, зокрема, через те, що діти не відвідують навчання, і через школи їм доносити інформацію значно складніше», - зазначив Андрій Миляник.
З його слів, за станом на сьогодні на пробне ЗНО у Волинській області зареєструвалися 4 464 особи, 2 500 із них оплатили участь у тестуваннях.
Нагадаємо, реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) розпочалася 5 січня і триватиме до 19 січня включно. Кожен учасник цього року зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО.
Вартість тестування у порівнянні з минулим роком підвищили. У Міносвіти це повʼязують зі зменшенням очікуваної кількості тестувань і збільшенням оплати праці педагогів. Вартість різнитиметься за регіонами й коливатиметься в межах від 195 до 255 гривень.
У 2021 році пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови, української мови і літератури, історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької та французької мов відбудеться 10 квітня.
З огляду на епідеміологічні загрози у 2021 році кожний учасник чи учасниця зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО.
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Про це під час онлайн-конференції сьогодні, 15 січня, повідомив заступник директора Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Андрій Миляник, - пише ІА Волинські новини.
З його слів, перше місце у рейтингу найбільш популярних предметів, обраних волинянами для пробного тестування, займають українська мова та література, на другому – математика, а на третьому – англійська мова.
Для порівняння, у Львівській області серед учасників пробного ЗНО найпопулярнішим предметом є англійська мова.
«І у тому, і тому випадку є певна логіка, бо діти вибирають те, що нове, або ж обирають той предмет, який вони не можуть адекватно відтворити у домашніх умовах. До прикладу, це аудіювання з іноземних мов. Цього року реєстрація на пробне ЗНО коротша, ніж у минулі роки. До того ж, реєстрація повністю припала на час локдауну, тому питання інформування учасників та доступу до пробних тестів є дуже актуальним, зокрема, через те, що діти не відвідують навчання, і через школи їм доносити інформацію значно складніше», - зазначив Андрій Миляник.
З його слів, за станом на сьогодні на пробне ЗНО у Волинській області зареєструвалися 4 464 особи, 2 500 із них оплатили участь у тестуваннях.
Нагадаємо, реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) розпочалася 5 січня і триватиме до 19 січня включно. Кожен учасник цього року зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО.
Вартість тестування у порівнянні з минулим роком підвищили. У Міносвіти це повʼязують зі зменшенням очікуваної кількості тестувань і збільшенням оплати праці педагогів. Вартість різнитиметься за регіонами й коливатиметься в межах від 195 до 255 гривень.
У 2021 році пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови, української мови і літератури, історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької та французької мов відбудеться 10 квітня.
З огляду на епідеміологічні загрози у 2021 році кожний учасник чи учасниця зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО.
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