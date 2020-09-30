Які предмети пробного ЗНО цьогоріч найпопулярніші серед волинян





Про це під час онлайн-конференції сьогодні, 15 січня, повідомив заступник директора Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Андрій Миляник, - пише



З його слів, перше місце у рейтингу найбільш популярних предметів, обраних волинянами для пробного тестування, займають українська мова та література, на другому – математика, а на третьому – англійська мова.



Для порівняння, у Львівській області серед учасників пробного ЗНО найпопулярнішим предметом є англійська мова.



«І у тому, і тому випадку є певна логіка, бо діти вибирають те, що нове, або ж обирають той предмет, який вони не можуть адекватно відтворити у домашніх умовах. До прикладу, це аудіювання з іноземних мов. Цього року реєстрація на пробне ЗНО коротша, ніж у минулі роки. До того ж, реєстрація повністю припала на час локдауну, тому питання інформування учасників та доступу до пробних тестів є дуже актуальним, зокрема, через те, що діти не відвідують навчання, і через школи їм доносити інформацію значно складніше», - зазначив Андрій Миляник.



З його слів,



Нагадаємо, реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) розпочалася 5 січня і триватиме до 19 січня включно. Кожен учасник цього року зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО.



Вартість тестування у порівнянні з минулим роком підвищили. У Міносвіти це повʼязують зі зменшенням очікуваної кількості тестувань і збільшенням оплати праці педагогів. Вартість різнитиметься за регіонами й коливатиметься в межах від 195 до 255 гривень.



У 2021 році пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови, української мови і літератури, історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької та французької мов відбудеться 10 квітня.



З огляду на епідеміологічні загрози у 2021 році кожний учасник чи учасниця зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У відділі ЗНО та моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти озвучили предмети, які користуються найбільшою популярністю серед волинян, які зареєструвалися на пробне ЗНО.Про це під час онлайн-конференції сьогодні, 15 січня, повідомив заступник директора Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти, - пише ІА Волинські новини. З його слів, перше місце у рейтингу найбільш популярних предметів, обраних волинянами для пробного тестування, займають українська мова та література, на другому – математика, а на третьому – англійська мова.Для порівняння, у Львівській області серед учасників пробного ЗНО найпопулярнішим предметом є англійська мова.«І у тому, і тому випадку є певна логіка, бо діти вибирають те, що нове, або ж обирають той предмет, який вони не можуть адекватно відтворити у домашніх умовах. До прикладу, це аудіювання з іноземних мов. Цього року реєстрація на пробне ЗНО коротша, ніж у минулі роки. До того ж, реєстрація повністю припала на час локдауну, тому питання інформування учасників та доступу до пробних тестів є дуже актуальним, зокрема, через те, що діти не відвідують навчання, і через школи їм доносити інформацію значно складніше», - зазначив Андрій Миляник.З його слів, за станом на сьогодні на пробне ЗНО у Волинській області зареєструвалися 4 464 особи, 2 500 із них оплатили участь у тестуваннях. Нагадаємо, реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) розпочалася 5 січня і триватиме до 19 січня включно. Кожен учасник цього року зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО.Вартість тестування у порівнянні з минулим роком підвищили. У Міносвіти це повʼязують зі зменшенням очікуваної кількості тестувань і збільшенням оплати праці педагогів. Вартість різнитиметься за регіонами й коливатиметься в межах від 195 до 255 гривень.У 2021 році пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови, української мови і літератури, історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької та французької мов відбудеться 10 квітня.З огляду на епідеміологічні загрози у 2021 році кожний учасник чи учасниця зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО.

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