вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Які предмети пробного ЗНО цьогоріч найпопулярніші серед волинян

Які предмети пробного ЗНО цьогоріч найпопулярніші серед волинян
У відділі ЗНО та моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти озвучили предмети, які користуються найбільшою популярністю серед волинян, які зареєструвалися на пробне ЗНО.

Про це під час онлайн-конференції сьогодні, 15 січня, повідомив заступник директора Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Андрій Миляник, - пише ІА Волинські новини.

З його слів, перше місце у рейтингу найбільш популярних предметів, обраних волинянами для пробного тестування, займають українська мова та література, на другому – математика, а на третьому – англійська мова.

Для порівняння, у Львівській області серед учасників пробного ЗНО найпопулярнішим предметом є англійська мова.

«І у тому, і тому випадку є певна логіка, бо діти вибирають те, що нове, або ж обирають той предмет, який вони не можуть адекватно відтворити у домашніх умовах. До прикладу, це аудіювання з іноземних мов. Цього року реєстрація на пробне ЗНО коротша, ніж у минулі роки. До того ж, реєстрація повністю припала на час локдауну, тому питання інформування учасників та доступу до пробних тестів є дуже актуальним, зокрема, через те, що діти не відвідують навчання, і через школи їм доносити інформацію значно складніше», - зазначив Андрій Миляник.

З його слів, за станом на сьогодні на пробне ЗНО у Волинській області зареєструвалися 4 464 особи, 2 500 із них оплатили участь у тестуваннях.

Нагадаємо, реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) розпочалася 5 січня і триватиме до 19 січня включно. Кожен учасник цього року зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО.

Вартість тестування у порівнянні з минулим роком підвищили. У Міносвіти це повʼязують зі зменшенням очікуваної кількості тестувань і збільшенням оплати праці педагогів. Вартість різнитиметься за регіонами й коливатиметься в межах від 195 до 255 гривень.

У 2021 році пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови, української мови і літератури, історії України, математики, математики (завдання рівня стандарту), біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької та французької мов відбудеться 10 квітня.

З огляду на епідеміологічні загрози у 2021 році кожний учасник чи учасниця зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ЗНО-2021, освіта, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Локдаун: як працюють луцькі «Нова Лінія» та «Епіцентр». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні за фінансування тероризму судитимуть Жириновського
Сьогодні, 06:33
Які предмети пробного ЗНО цьогоріч найпопулярніші серед волинян
Сьогодні, 05:28
Для ЗСУ постачали неякісні снаряди
Сьогодні, 04:21
Якою буде погода в Україні до кінця січня
Сьогодні, 03:17
Фільм, який знімали на Волині, можна подивитися онлайн
Сьогодні, 02:16
Схожі новини
У ЗНО з української мови завдання поділять для «гуманітаріїв» і «технарів» У ЗНО з української мови завдання поділять для «гуманітаріїв» і «технарів»
30 вересень, 2020, 07:36
Освітню програму для учнів 5-9 класів винесли на громадське обговорення Освітню програму для учнів 5-9 класів винесли на громадське обговорення
14 січень, 06:31
ЗНО з додаткових предметів хочуть зробити платним ЗНО з додаткових предметів хочуть зробити платним
08 грудень, 2020, 23:01
Що кажуть учні та вчителі з Луцька про обов'язкове ЗНО з математики. ВІДЕО Що кажуть учні та вчителі з Луцька про обов'язкове ЗНО з математики. ВІДЕО
27 листопад, 2020, 23:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні за фінансування тероризму судитимуть Жириновського
Сьогодні, 06:33
 0
Які предмети пробного ЗНО цьогоріч найпопулярніші серед волинян
Сьогодні, 05:28
 0
Для ЗСУ постачали неякісні снаряди
Сьогодні, 04:21
 0
Якою буде погода в Україні до кінця січня
Сьогодні, 03:17
 0
Фільм, який знімали на Волині, можна подивитися онлайн
Сьогодні, 02:16
 0
Медіа
відео
1/8