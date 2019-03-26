На Волині лісівники заготовили 10 тон шишок
Сьогодні, 08:14
У Маневицькому лісгоспі заготовляють насіння сосни звичайної. На сьогодні місцеві лісівники заготовили 10 тон насіння.
Заготівля та переробка шишок досить не простий та клопіткий процес. Для того щоб отримати крихітну насінину - шишки мають пройти декілька етапів переробки, - про це повідомляє пресслужба ДП "Маневицьке лісове господарство"
Збір шишок проводиться в звичайних насадженнях сосни, а також на ділянках плюсових насаджень де ростуть найкращі високо бонітетні дерева, які й дають якісне насіння. Площа таких ділянок по підприємству становить 38 га.
Лісова охорона ДП «Маневицьке лісове господарство» уже заготовила 10 000 кг шишок сосни звичайної. Зібрані шишки з лісництв доставляють на шишкосушарку лісгоспу, де розпочинається процес переробки шишок.
Спочатку шишки просушують у шишкосушарці, температура в приміщені регулюються від 35 до 50 градусів тепла. Через певний період шишка відкривається і з неї випадає насіння, згодом відкриті шишки поміщають у спеціальний барабан, де і відділяється соснове насіння від шишки. Далі його обезкрилюють, провіюють та очищають.
Переробка шишок на шишкосушарці ДП «Маневицьке лісове господарство» розпочата ще у грудні 2020 року. На разі перероблено 5,5 тонни шишок.
Заготовлене насіння сосни звичайної на весні буде висіяне в лісових розсадниках, а уже через рік отримаємо стандартний посадковий матеріал.
Ліс починається з насінини, а створення лісових культур починається із заготівлі лісового насіння.
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Заготівля та переробка шишок досить не простий та клопіткий процес. Для того щоб отримати крихітну насінину - шишки мають пройти декілька етапів переробки, - про це повідомляє пресслужба ДП "Маневицьке лісове господарство"
Збір шишок проводиться в звичайних насадженнях сосни, а також на ділянках плюсових насаджень де ростуть найкращі високо бонітетні дерева, які й дають якісне насіння. Площа таких ділянок по підприємству становить 38 га.
Лісова охорона ДП «Маневицьке лісове господарство» уже заготовила 10 000 кг шишок сосни звичайної. Зібрані шишки з лісництв доставляють на шишкосушарку лісгоспу, де розпочинається процес переробки шишок.
Спочатку шишки просушують у шишкосушарці, температура в приміщені регулюються від 35 до 50 градусів тепла. Через певний період шишка відкривається і з неї випадає насіння, згодом відкриті шишки поміщають у спеціальний барабан, де і відділяється соснове насіння від шишки. Далі його обезкрилюють, провіюють та очищають.
Переробка шишок на шишкосушарці ДП «Маневицьке лісове господарство» розпочата ще у грудні 2020 року. На разі перероблено 5,5 тонни шишок.
Заготовлене насіння сосни звичайної на весні буде висіяне в лісових розсадниках, а уже через рік отримаємо стандартний посадковий матеріал.
Ліс починається з насінини, а створення лісових культур починається із заготівлі лісового насіння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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