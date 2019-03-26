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На Волині лісівники заготовили 10 тон шишок

На Волині лісівники заготовили 10 тон шишок
У Маневицькому лісгоспі заготовляють насіння сосни звичайної. На сьогодні місцеві лісівники заготовили 10 тон насіння.

Заготівля та переробка шишок досить не простий та клопіткий процес. Для того щоб отримати крихітну насінину - шишки мають пройти декілька етапів переробки, - про це повідомляє пресслужба ДП "Маневицьке лісове господарство"

Збір шишок проводиться в звичайних насадженнях сосни, а також на ділянках плюсових насаджень де ростуть найкращі високо бонітетні дерева, які й дають якісне насіння. Площа таких ділянок по підприємству становить 38 га.

Лісова охорона ДП «Маневицьке лісове господарство» уже заготовила 10 000 кг шишок сосни звичайної. Зібрані шишки з лісництв доставляють на шишкосушарку лісгоспу, де розпочинається процес переробки шишок.

Спочатку шишки просушують у шишкосушарці, температура в приміщені регулюються від 35 до 50 градусів тепла. Через певний період шишка відкривається і з неї випадає насіння, згодом відкриті шишки поміщають у спеціальний барабан, де і відділяється соснове насіння від шишки. Далі його обезкрилюють, провіюють та очищають.

Переробка шишок на шишкосушарці ДП «Маневицьке лісове господарство» розпочата ще у грудні 2020 року. На разі перероблено 5,5 тонни шишок.

Заготовлене насіння сосни звичайної на весні буде висіяне в лісових розсадниках, а уже через рік отримаємо стандартний посадковий матеріал.

Ліс починається з насінини, а створення лісових культур починається із заготівлі лісового насіння.

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Теги: Волинь, ліс, ВОУЛМГ, Маневичі
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