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Для ЗСУ постачали неякісні снаряди

Для ЗСУ постачали неякісні снаряди
На Сумщині контррозвідка Служби безпеки України викрила та заблокувала схему постачання частинам Збройних Сил України снарядів, які не відповідають технічним умовам.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ, - пише Zik.

За даними досудового слідства, київська комерційна структура уклала державний контракт із Міністерством оборони України на виготовлення та постачання артилерійських снарядів.

Оперативники СБУ задокументували, що комерційна структура в межах державного оборонного замовлення отримала понад 50 мільйонів гривень, при цьому виготовлені за держзамовленням снаряди виявилися не придатними для використання.

Організоване ділками виробництво снарядів, за попередніми висновками, здійснювалось кустарним способом у непристосованих приміщеннях. Згідно з проведеними дослідженнями, виготовлена у такий спосіб військова продукція не відповідає технічним умовам та не може бути прийнята на озброєння ЗС України. У цьому зв’язку зазначені снаряди вилучені з можливого використання.

Під час санкціонованих обшуків у офісних приміщеннях та помешканнях фігурантів правоохоронці вилучили технічну та фінансово-господарську документацію, комп’ютерну техніку та інші докази протиправної діяльності.

У межах раніше розпочатого кримінального провадження триває досудове розслідування з метою встановлення всіх осіб, причетних до злочинної схеми. Перевіряються дії керівництва та менеджменту підприємств щодо можливого умисного вчинення шкоди обороноздатності держави.

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Теги: ЗСУ, СБУ
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