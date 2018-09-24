Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 21:00
Святкова атмосфера переповнює Луцьк, насамперед – центр міста. Особливого настрою додав сніг, яким запорошило місто останніми днями.
На екваторі зими особлива радість настала для дітей – вони влаштовують перегони на гірках, грають сніжки, ліплять сніговиків. Дорослі ж тішаться мільйонам святкових вогнів, присипаних снігом, смакують глінтвейн й фотографуються біля головного ялинкового тріо Луцька і безлічі святкових локацій.
Який він, святковий засніжений Луцьк увечері, пропонуємо переглянути в атмосферній добірці Інформаційного агентства ВолиньPost.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
На екваторі зими особлива радість настала для дітей – вони влаштовують перегони на гірках, грають сніжки, ліплять сніговиків. Дорослі ж тішаться мільйонам святкових вогнів, присипаних снігом, смакують глінтвейн й фотографуються біля головного ялинкового тріо Луцька і безлічі святкових локацій.
Який він, святковий засніжений Луцьк увечері, пропонуємо переглянути в атмосферній добірці Інформаційного агентства ВолиньPost.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Не треба створювати зайвого стресу», – директорка луцького зоопарку радить не спішити з порятунком лебедів. ФОТО
Сьогодні, 21:41
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 21:00
Як приборкати біль у шиї та спині при сидячій роботі: шість порад від луцьких медиків
Сьогодні, 20:45
Пробне ЗНО-2021: які нововведення чекають на волинян. ВІДЕО
Сьогодні, 20:16
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 16 січня
Сьогодні, 20:00