Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ





На екваторі зими особлива радість настала для дітей – вони влаштовують перегони на гірках, грають сніжки, ліплять сніговиків. Дорослі ж тішаться мільйонам святкових вогнів, присипаних снігом, смакують глінтвейн й фотографуються біля головного ялинкового тріо Луцька і безлічі святкових локацій.



Який він, святковий засніжений Луцьк увечері, пропонуємо переглянути в атмосферній добірці Інформаційного агентства ВолиньPost.







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