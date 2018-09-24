вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ

Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Святкова атмосфера переповнює Луцьк, насамперед – центр міста. Особливого настрою додав сніг, яким запорошило місто останніми днями.

На екваторі зими особлива радість настала для дітей – вони влаштовують перегони на гірках, грають сніжки, ліплять сніговиків. Дорослі ж тішаться мільйонам святкових вогнів, присипаних снігом, смакують глінтвейн й фотографуються біля головного ялинкового тріо Луцька і безлічі святкових локацій.

Який він, святковий засніжений Луцьк увечері, пропонуємо переглянути в атмосферній добірці Інформаційного агентства ВолиньPost.

Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сніг, гірлянди, Луцьк, фоторепортаж, вибір редактора
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Локдаун: як працюють луцькі «Нова Лінія» та «Епіцентр». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Не треба створювати зайвого стресу», – директорка луцького зоопарку радить не спішити з порятунком лебедів. ФОТО
Сьогодні, 21:41
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 21:00
Як приборкати біль у шиї та спині при сидячій роботі: шість порад від луцьких медиків
Сьогодні, 20:45
Пробне ЗНО-2021: які нововведення чекають на волинян. ВІДЕО
Сьогодні, 20:16
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 16 січня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
24 вересень, 2018, 13:00
Снігопад у Луцьку. ФОТО Снігопад у Луцьку. ФОТО
03 грудень, 2017, 19:02
У Луцьку - перший сніг. ФОТО У Луцьку - перший сніг. ФОТО
20 листопад, 2017, 07:32
Локдаун: як працюють луцькі «Нова Лінія» та «Епіцентр». ФОТО Локдаун: як працюють луцькі «Нова Лінія» та «Епіцентр». ФОТО
11 січень, 16:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Не треба створювати зайвого стресу», – директорка луцького зоопарку радить не спішити з порятунком лебедів. ФОТО
Сьогодні, 21:41
 0
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 21:00
 0
Як приборкати біль у шиї та спині при сидячій роботі: шість порад від луцьких медиків
Сьогодні, 20:45
 0
Пробне ЗНО-2021: які нововведення чекають на волинян. ВІДЕО
Сьогодні, 20:16
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 16 січня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8