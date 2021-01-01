Помер творець дитячого кіножурналу «Єралаш»





Про це повідомляє



71-річний автор відомого в радянські часи дитячого кіножурналу "Єралаш" Борис Грачевський помер у лікарні, куди його госпіталізували із коронавірусом.



Дружина Грачевського, втім, не оприлюднила причину смерті чоловіка, але підтвердила сам факт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Росії від коронавірусу помер творець дитячого кіножурналу "Єралаш" Борис ГрачевськийПро це повідомляє Depo.ua із посиланням на "КП".71-річний автор відомого в радянські часи дитячого кіножурналу "Єралаш" Борис Грачевський помер у лікарні, куди його госпіталізували із коронавірусом.Дружина Грачевського, втім, не оприлюднила причину смерті чоловіка, але підтвердила сам факт.

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