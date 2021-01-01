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Помер творець дитячого кіножурналу «Єралаш»

Помер творець дитячого кіножурналу «Єралаш»
В Росії від коронавірусу помер творець дитячого кіножурналу "Єралаш" Борис Грачевський

Про це повідомляє Depo.ua із посиланням на "КП".

71-річний автор відомого в радянські часи дитячого кіножурналу "Єралаш" Борис Грачевський помер у лікарні, куди його госпіталізували із коронавірусом.

Дружина Грачевського, втім, не оприлюднила причину смерті чоловіка, але підтвердила сам факт.

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Теги: смерть
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