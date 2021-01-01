Помер творець дитячого кіножурналу «Єралаш»
15 січень, 23:35
В Росії від коронавірусу помер творець дитячого кіножурналу "Єралаш" Борис Грачевський
Про це повідомляє Depo.ua із посиланням на "КП".
71-річний автор відомого в радянські часи дитячого кіножурналу "Єралаш" Борис Грачевський помер у лікарні, куди його госпіталізували із коронавірусом.
Дружина Грачевського, втім, не оприлюднила причину смерті чоловіка, але підтвердила сам факт.
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Про це повідомляє Depo.ua із посиланням на "КП".
71-річний автор відомого в радянські часи дитячого кіножурналу "Єралаш" Борис Грачевський помер у лікарні, куди його госпіталізували із коронавірусом.
Дружина Грачевського, втім, не оприлюднила причину смерті чоловіка, але підтвердила сам факт.
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