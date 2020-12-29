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Якою буде погода в Україні до кінця січня

Якою буде погода в Україні до кінця січня
Україні найближчими днями прогнозують морозну погоду, наприкінці січня буде відлига, після якої знову стовпчики термометрів опустяться нижче нуля.

Про це розповів начальник відділу метеопрогнозів Гідрометцентру Владислав Білик в ефірі телеканалу "Україна 24", - пише УНІАН.

"На вихідні на нас чекає морозна погода, вся територія України буде в холодному повітрі, нічні температури 15-20°. На півдні трохи тепліше - близько 10-15° морозу. А деінде, на півночі, на заході навіть до 22-23° морозу, це нічні температури. А денні температури 10-15°, також досить прохолодно", - сказав синоптик.

Він пояснив, що морози, які будуть спостерігатися на вихідні дні, протримаються до 20-21 січня, потім очікується ослаблення, і 25-26 числа потеплішає до відлиги. Вдень температури будуть близько нуля, нічні в межах 1-6° морозу.

"2-3 дні протримається тепла погода, з опадами у вигляді дощу, мокрого снігу. І з кінця січня ми знову відчуємо похолодання, але це буде вже більше стосуватися сходу країни. Там будуть морози до 20° на початку лютого", - розповів Білик.

Прогноз погоди на вихідні 16-17 січня
За даними Погода УНІАН, найближчими вихідними, 16 і 17 січня, денна температура повітря в Україні складе +1°...-18°. У суботу вночі в Сумській області температура впаде до -27°, сніг по всій території країни припиниться. А в неділю снігопад накриє західну частину України і Крим.

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Теги: погода, Україна
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