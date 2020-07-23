В Україні за фінансування тероризму судитимуть Жириновського
Сьогодні, 06:33
У Шевченківському суді Києві розглянуть справу російського політика, лідера ЛДПР Володимира Жириновського за обвинуваченням у фінансуванні тероризму
Йому інкримінують злочини передбачені ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258-5 КК України, - повідомляє Факти.
Крім Жириновського, суд розгляне звинувачення проти першого заступника керівника ЛДПР Олексія Діденка та т.в.о. губернатора Хабаровського краю РФ Михайла Дегтярьова. Всіх їх звинувачують у фінансуванні тероризму.
Судове засідання відбудеться 19 січня о 10.00.
Генпрокуратура України встановила, що у Москві у березні-квітні 2014 року Володимир Жириновський створив та очолив організовану групу з метою фінансування терористичних організацій ”ЛНР” та ”ДНР”.
У подальшому ця група на прохання очільника терористичної групи ”Сомалі” М. Толстих (позивний ”Гіві”), упродовж 2014-2017 років постачала військовий транспорт бойовикам на Донбасі.
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Йому інкримінують злочини передбачені ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258-5 КК України, - повідомляє Факти.
Крім Жириновського, суд розгляне звинувачення проти першого заступника керівника ЛДПР Олексія Діденка та т.в.о. губернатора Хабаровського краю РФ Михайла Дегтярьова. Всіх їх звинувачують у фінансуванні тероризму.
Судове засідання відбудеться 19 січня о 10.00.
Генпрокуратура України встановила, що у Москві у березні-квітні 2014 року Володимир Жириновський створив та очолив організовану групу з метою фінансування терористичних організацій ”ЛНР” та ”ДНР”.
У подальшому ця група на прохання очільника терористичної групи ”Сомалі” М. Толстих (позивний ”Гіві”), упродовж 2014-2017 років постачала військовий транспорт бойовикам на Донбасі.
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