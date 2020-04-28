Назвали п'ять харчових звичок, які послаблюють імунітет





Про це повідомляє



Так, завдати шкоди організму може вживання занадто великої кількості солі, адже на її виведення організм витрачає ресурси, які повинні боротися з вірусами. В результаті виробляється недостатня кількість імуноглобуліну, а ризик захворіти зростає.



Також варто уникати частого вживання продуктів, що містять багато цукру. Це порожні вуглеводи, які не несуть ніякої поживної цінності. Виявилося, що велика кількість цукру знижує активність імуноглобуліну в середньому на 30%.



Третя помилка – вживання недостатньої кількості клітковини. Ця речовина стимулює вироблення корисних кишкових бактерій, які зміцнюють імунітет, благотворно впливають на шкіру і травлення. Клітковина міститься в овочах, бобових і необроблених цільних зернах.



Також імунітет знижує кофеїн. Якщо пити каву занадто часто, це може стати причиною різних вірусних захворювань. У зв’язку з цим фахівці рекомендують вживати не більше двох чашок напою в день.



П’ята помилка – недостатня кількість овочів в раціоні. Це не тільки хороше джерело тієї ж клітковини, але і джерело вітамінів і мінералів. Зелені овочі зміцнюють імунітет завдяки вмісту в них вітамінів А і С, а також фолієвої кислоти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зимовий час дуже важливо зміцнювати імунітет. Особливо це актуально в умовах пандемії коронавірусу. Виявилося, що імунну систему можуть послабити прості харчові звички, на які людина не звертає увагу.Про це повідомляє Ukrhealth Так, завдати шкоди організму може, адже на її виведення організм витрачає ресурси, які повинні боротися з вірусами. В результаті виробляється недостатня кількість імуноглобуліну, а ризик захворіти зростає.Також. Це порожні вуглеводи, які не несуть ніякої поживної цінності. Виявилося, що велика кількість цукру знижує активність імуноглобуліну в середньому на 30%.– вживання недостатньої кількості клітковини. Ця речовина стимулює вироблення корисних кишкових бактерій, які зміцнюють імунітет, благотворно впливають на шкіру і травлення. Клітковина міститься в овочах, бобових і необроблених цільних зернах.Також. Якщо пити каву занадто часто, це може стати причиною різних вірусних захворювань. У зв’язку з цим фахівці рекомендують вживати не більше двох чашок напою в день.– недостатня кількість овочів в раціоні. Це не тільки хороше джерело тієї ж клітковини, але і джерело вітамінів і мінералів. Зелені овочі зміцнюють імунітет завдяки вмісту в них вітамінів А і С, а також фолієвої кислоти.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію