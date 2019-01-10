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На Закарпатті туристи-волонтери знайшли молодика, який блукав у горах дві доби

На Закарпатті туристи-волонтери знайшли молодика, який блукав у горах дві доби
Туристи-волонтери знайшли 25-річного львів’янина, що заблукав під час проходження туристичного маршруту на г. Піп Іван Мармароський.

Інформація про це о 21:00 15 січня надійшла до Служби порятунку, пише МВС України.

Заблукалого туриста-львів'янина знайшли та доправлено до притулку в районі полонини Струнга.

Наразі він знаходиться у безпечному місці, стан його здоров'я, за словами туристів, які його знайшли, задовільний, однак чоловік зазнав переохолодження.

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Теги: турист, Закарпаття, пошуки
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