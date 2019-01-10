На Закарпатті туристи-волонтери знайшли молодика, який блукав у горах дві доби





Інформація про це о 21:00 15 січня надійшла до Служби порятунку, пише МВС України.



Заблукалого туриста-львів'янина знайшли та доправлено до притулку в районі полонини Струнга.



Наразі він знаходиться у безпечному місці, стан його здоров'я, за словами туристів, які його знайшли, задовільний, однак чоловік зазнав переохолодження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Туристи-волонтери знайшли 25-річного львів’янина, що заблукав під час проходження туристичного маршруту на г. Піп Іван Мармароський Інформація про це о 21:00 15 січня надійшла до Служби порятунку, пише МВС України.Заблукалого туриста-львів'янина знайшли та доправлено до притулку в районі полонини Струнга.Наразі він знаходиться у безпечному місці, стан його здоров'я, за словами туристів, які його знайшли, задовільний, однак чоловік зазнав переохолодження.

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