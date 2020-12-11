Родина волинян прикрасила своє подвір'я тисячами святкових вогників

Сергій та Оксана Олевські із села Підцир’я влаштовують феєрію новоріччя на території власного подвір’я — встановлюють яскраві композиції та світлові ілюмінації.



Аналогів їхньому задуму у Камені навіть не намагайтеся віднайти, пише



Якщо минулого року господарі дивували містян та гостей райцентру незбагненною кількістю святкових ілюмінацій та яскравих композицій, на створення яких вони витратили близько 800 метрів гірлянди, то у 2021-му вони перевершили себе в оздобленні подвір’я, додавши ще 400 метрів світлової гірлянди.



Осяяні магічним світлом, новорічні об’єкти виграють неймовірною кількістю барв. А повному відчуттю чарівності свята сприяє музичний супровід із новорічно-різдвяних композицій.



Ось така новорічна атмосфера панує упродовж усього різдвяного циклу свят в родині Олевських, котрі люб’язно запрошують охочих розділити радість святкового настрою та зробити пам’ятні світлини на фоні колоритних декорацій, при чому абсолютно безкоштовно.



Леся Мінібаєва



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