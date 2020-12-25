16 січня – день пам'яті «кіборгів» та Гордія: чого не можна робити сьогодні





16 січня православна церква вшановує пам’ять святого мученика Гордія і пророка Малахії, пише



День пам’яті "кіборгів"



Всеукраїнський день пам’яті «кіборгів» було встановлено за ініціативою українських воїнів, які 242 дні боронили Донецький аеропорт.



Бої за аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року і закінчились після повної руйнації старого та нового терміналів аеропорту. В обороні аеропорту також брали участь волонтери і медики.



За стійкість і незламність українських захисників назвали «кіборгами». Вони стали символом мужності та відданості ідеалам вільної та незалежної України.



У Донецькому аеропорту та селищі Піски протягом цього періоду воювали спецпризначенці 3-го окремого полку, бійці 79, 80, 81, 95 окремих аеромобільних та 93 окремої механізованої бригад, 57 окремої мотопіхотної бригади, 90-го окремого аеромобільного та 74-го окремого розвідувального батальйонів, бійці полку «Дніпро-1», Добровольчого українського корпусу (ДУК) та інші.



У період з 18 до 21 січня 2015 року внаслідок підриву окупантами терміналу ДАП загинуло 58 «кіборгів», тож 21 січня було прийнято рішення відвести українських військовослужбовців з нового терміналу, який був повністю зруйнований і не придатний для оборони.



Захищаючи Донецький аеропорт, загинули понад 200 українських захисників, поранено понад 500. Багатьох із них відзначено державними нагородами, деяких – посмертно.



Міжнародний день The Beatles



Свято на честь найпопулярнішого музичного гурту започаткувала ЮНЕСКО 2001 року. І дату обрали невипадково. Бо саме 16 січня 62 роки тому у Ліверпулі відкрили клуб The Cavern, де стартувала творчість музикантів.



The Beatles – перші у рейтингу найвеличніших виконавців усіх часів, за версією журналу Rolling Stone.



Відомі радіостанції світу в цей день включають знамениті хіти групи.



День Гордія і пророка Малахія



Гордій відомий тим, що довгий час жив в пустелі, де готував себе до сповідання імені Христового. Згідно з переказами, коли він повернувся до християн в 320 році, його схопили язичники, болісно катували, а потім обезголовили.



Малахія вважається малим біблійним пророком і останнім серед ветхозавітних. Він походив з роду Завулонового і помер молодим. Його пророцтва відносяться до 400 р. До н.е. У народі вважалося, що саме в цей день необхідно готувати сирні страви, щоб залучити достаток в будинок, і проводити обряди для захисту домашньої худоби від різних хвороб і напастей. Також люди молилися за своє здоров'я пророку Малахії.



Традиції свята



Наші предки вірили, що у Гордіїв день злі відьми задоюють корів до смерті. Тому тварин годували вівсяною чи пшеничною кашею на молоці і читали спеціальні замовляння.



Цього дня господині обов'язково готували страви із сиру – це мало принести багатство і щастя.



Історія свята



Гордій виріс у християнській кесарийскій сім’ї, жив в 3-му столітті. Коли досяг зрілості, вирішив присвятити себе військовій службі. Він досяг успіху і отримав звання сотника за проявлену мужність і успіхи. Але, коли почалися гоніння на християн, він пішов зі служби і почав служити Богові. Гордій жив у пустелі, де готував себе до сповідання імені Христового, а в 320 році повернувся і почав захищати християн. Його схопили погани мучили, катували, а потім обезголовили.



Народні прикмети: що можна, а чого не варто робити



Якщо зайці підходять до селищ, то незабаром вдарять морози.

Якою буде погода на Малахія, таким і буде місяць березень – теплим чи холодним.

Якщо людина народилася на День Малахії, то він вміє жити в гармонії з навколишнім світом і природою. В якості оберега таким людям рекомендують носити аметист і гранат.

Якщо на деревах видно пухнастий іній, то найближчі дніи будуть ясними, а дощів не передбачається.

Якщо на небі в день 16 січня з’являється велика біла хмара, то незабаром почнуться хуртовини і завірюхи.

Якщо зайців багато в полі – прикмета до того, що чекай хуртовини і завірюхи.

16 січня не можна вихвалятися чимось і пишатися – щоб Гордій не забрав (люди не наврочили).

Якщо рано світає, значить, скоро випаде сніг.



Іменини



16 січня День ангела відзначають: Гордій, Ірина

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16 січня в Україні відзначають День пам'яті "кіборгів". У світі - Всесвітній день легендарного гурту The Beatles.16 січня православна церква вшановує пам’ять святого мученика Гордія і пророка Малахії, пише Главком Всеукраїнський день пам’яті «кіборгів» було встановлено за ініціативою українських воїнів, які 242 дні боронили Донецький аеропорт.Бої за аеропорт тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року і закінчились після повної руйнації старого та нового терміналів аеропорту. В обороні аеропорту також брали участь волонтери і медики.За стійкість і незламність українських захисників назвали «кіборгами». Вони стали символом мужності та відданості ідеалам вільної та незалежної України.У Донецькому аеропорту та селищі Піски протягом цього періоду воювали спецпризначенці 3-го окремого полку, бійці 79, 80, 81, 95 окремих аеромобільних та 93 окремої механізованої бригад, 57 окремої мотопіхотної бригади, 90-го окремого аеромобільного та 74-го окремого розвідувального батальйонів, бійці полку «Дніпро-1», Добровольчого українського корпусу (ДУК) та інші.У період з 18 до 21 січня 2015 року внаслідок підриву окупантами терміналу ДАП загинуло 58 «кіборгів», тож 21 січня було прийнято рішення відвести українських військовослужбовців з нового терміналу, який був повністю зруйнований і не придатний для оборони.Захищаючи Донецький аеропорт, загинули понад 200 українських захисників, поранено понад 500. Багатьох із них відзначено державними нагородами, деяких – посмертно.Свято на честь найпопулярнішого музичного гурту започаткувала ЮНЕСКО 2001 року. І дату обрали невипадково. Бо саме 16 січня 62 роки тому у Ліверпулі відкрили клуб The Cavern, де стартувала творчість музикантів.The Beatles – перші у рейтингу найвеличніших виконавців усіх часів, за версією журналу Rolling Stone.Відомі радіостанції світу в цей день включають знамениті хіти групи.Гордій відомий тим, що довгий час жив в пустелі, де готував себе до сповідання імені Христового. Згідно з переказами, коли він повернувся до християн в 320 році, його схопили язичники, болісно катували, а потім обезголовили.Малахія вважається малим біблійним пророком і останнім серед ветхозавітних. Він походив з роду Завулонового і помер молодим. Його пророцтва відносяться до 400 р. До н.е. У народі вважалося, що саме в цей день необхідно готувати сирні страви, щоб залучити достаток в будинок, і проводити обряди для захисту домашньої худоби від різних хвороб і напастей. Також люди молилися за своє здоров'я пророку Малахії.Наші предки вірили, що у Гордіїв день злі відьми задоюють корів до смерті. Тому тварин годували вівсяною чи пшеничною кашею на молоці і читали спеціальні замовляння.Цього дня господині обов'язково готували страви із сиру – це мало принести багатство і щастя.Гордій виріс у християнській кесарийскій сім’ї, жив в 3-му столітті. Коли досяг зрілості, вирішив присвятити себе військовій службі. Він досяг успіху і отримав звання сотника за проявлену мужність і успіхи. Але, коли почалися гоніння на християн, він пішов зі служби і почав служити Богові. Гордій жив у пустелі, де готував себе до сповідання імені Христового, а в 320 році повернувся і почав захищати християн. Його схопили погани мучили, катували, а потім обезголовили.Якщо зайці підходять до селищ, то незабаром вдарять морози.Якою буде погода на Малахія, таким і буде місяць березень – теплим чи холодним.Якщо людина народилася на День Малахії, то він вміє жити в гармонії з навколишнім світом і природою. В якості оберега таким людям рекомендують носити аметист і гранат.Якщо на деревах видно пухнастий іній, то найближчі дніи будуть ясними, а дощів не передбачається.Якщо на небі в день 16 січня з’являється велика біла хмара, то незабаром почнуться хуртовини і завірюхи.Якщо зайців багато в полі – прикмета до того, що чекай хуртовини і завірюхи.16 січня не можна вихвалятися чимось і пишатися – щоб Гордій не забрав (люди не наврочили).Якщо рано світає, значить, скоро випаде сніг.16 січня День ангела відзначають: Гордій, Ірина

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