У Луцьку жінка декілька днів крала продукти із супермаркетів однієї мережі

У Луцьку 27-річна лучанка протягом декількох днів викрала із мережі магазинів продуктів харчування на суму майже 10 тис. грн. Слідчі за цими фактами внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Інформують, що до Луцького відділу поліції надійшло звернення від адміністрації одного із супермаркетів міста про те, що із торгового залу магазину викрадено продукти харчування.Дільничні офіцери поліції встановили, що крадіжки скоїла 27-річна лучанка. Під час досудового слідства з’ясувалося, що зловмисниця крала товари із різних супермаркетів однієї мережі. Загалом поліцейські задокументували вісім крадіжок скоєних лучанкою. Зловмисниці вдавалося по декілька разів на день красти товари із торгових залів.Жінці оголосили про підозру у скоєних злочинах, передбачених ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання, зокрема, до п’яти років позбавлення волі.Триває досудове слідство.