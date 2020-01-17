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Як освячуватимуть оселі в Луцьку на Водохреще в умовах локдауну

Як освячуватимуть оселі в Луцьку на Водохреще в умовах локдауну
У зв'язку з карантинними обмеженнями освячення осель у Луцьку на Водохреще вже буде дещо іншим. Проте усі, хто хоче традиційно освятити своє помешкання, все ж таки зможуть це зробити.

Яким буде освячення в умовах локдауну розповів протоієрей ПЦУ Віталій Собко, пише Конкурент.

"Є карантинні обмеження і їх потрібно дотримуватися. Окроплення осель Йорданською водою можливе лише за умови, якщо і священник, і парафіяни дотримуються заходів безпеки. Священник, коли заходить у приміщення, повинен бути у масці. І всі мешканці оселі також. Всі кімнати мають бути добре провітреними. Бажано, щоб і під час молитви, яку звершуватиме священник, щоб вікна були також відчинені. Тільки за таких умов буде звершений обряд", – наголосив Віталій Собко.

Він зауважив, що кожна парафія визначає, як саме буде забезпечуватися освячення. Одні парафії організовують реєстрацію онлайн, на інших священник просто оголосить ці моменти у церкві.

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Теги: освячення, помешкання, Луцьк, Водохреще
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