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У Луцьку в мороз 5 будинків лишилися без тепла, 12 – без гарячої води

У Луцьку в мороз 5 будинків лишилися без тепла, 12 – без гарячої води
У Луцьку низка будинків залишається без тепла та гарячої води.

Про це інформує ДКП "Луцьктепло".

У зв’язку з витоком на теплових мережах котельні на просп. Відродження, 15 тимчасово з 05:40 зупинили роботу цієї котельні. З 09:00 після того, як визначили місце витоку та перекрили аварійну ділянку, роботу котельні та надання послуги з централізованого опалення відновили. Однак будинки на просп. Відродження, 7, 14, 14-а, 14-б, 16 залишаються без тепла.

На місці витоку працює аварійна бригада підприємства. Відновлення послуги для 5 будинків – сьогодні впродовж дня після завершення робіт.

Через витік на мережах гарячого водопостачання котельні на вул. Загородня, 3-а на період ліквідації витоку припинили подачу гарячої води для 12 будинків: вул. Загородня, 2, 2-а, 4, 6, 8, вул. Писаревського, 7, 9, 11, вул. Теремнівська, 89, 91, 93, 96-а.

На місці витоку зараз аварійна бригада підприємства. Відновити послугу для усіх споживачів обіцяють впродовж дня після завершення робіт.

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Теги: тепло, гаряча вода, Луцьк
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