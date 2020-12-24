Луцьке підприємство запатентувало електричну вантажівку





Про це повідомляє



Нагадаємо, вантажівку презентували



Електровантажівка від вітчизняного підприємства здатна розвивати швидкість до 80 км/год. Запас ходу без підзарядки тягових батарей при повній допустимій масі автомобіля становить 220 кілометрів, а термін експлуатації цієї техніки сягає 12 років.



Окрім того, перша виготовлена в Україні електровантажівка обладнана комбінованою вентиляцією, водяними опалювачами, системою відеонагляду та кондиціонером.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Автоскладальний завод №1» автомобільної компанії «Богдан Моторс», що розташований у місті Луцьк, запатентував багатофункціональну електричку вантажівку.Про це повідомляє «Національний промисловий портал» Нагадаємо, вантажівку презентували у листопаді 2018 року Електровантажівка від вітчизняного підприємства здатна розвивати швидкість до 80 км/год. Запас ходу без підзарядки тягових батарей при повній допустимій масі автомобіля становить 220 кілометрів, а термін експлуатації цієї техніки сягає 12 років.Окрім того, перша виготовлена в Україні електровантажівка обладнана комбінованою вентиляцією, водяними опалювачами, системою відеонагляду та кондиціонером.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію