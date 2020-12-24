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Луцьке підприємство запатентувало електричну вантажівку

Луцьке підприємство запатентувало електричну вантажівку
«Автоскладальний завод №1» автомобільної компанії «Богдан Моторс», що розташований у місті Луцьк, запатентував багатофункціональну електричку вантажівку.

Про це повідомляє «Національний промисловий портал».

Нагадаємо, вантажівку презентували у листопаді 2018 року.

Електровантажівка від вітчизняного підприємства здатна розвивати швидкість до 80 км/год. Запас ходу без підзарядки тягових батарей при повній допустимій масі автомобіля становить 220 кілометрів, а термін експлуатації цієї техніки сягає 12 років.

Окрім того, перша виготовлена в Україні електровантажівка обладнана комбінованою вентиляцією, водяними опалювачами, системою відеонагляду та кондиціонером.
Луцьке підприємство запатентувало електричну вантажівку

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Теги: вантажівка, електричний автомобіль, Богдан
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