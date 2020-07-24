На Волині лісгоспу нарахували понад 50 тисяч збитків за пошкоджені дерева
Сьогодні, 15:21
На Волині лісгоспу нарахували понад 50 тисяч збитків за шкоду навколишньому середовищу.
Про це інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області у фейсбуці.
Працівники Державної екологічної інспекції у Волинській області провели позапланову перевірку ДП «Ківерцівське ЛГ» щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства.
Встановили, що під час санітарних рубок у лісгоспі не дотримались вимог технологічного процесу розробки лісосіки. Внаслідок чого при проведенні лісосічних робіт пошкодили дерева.
Інспектори нарахували ДП «Ківерцівське ЛГ» 52 тисячі 739 гривень шкоди, завданої навколишньому середовищу.
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Про це інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області у фейсбуці.
Працівники Державної екологічної інспекції у Волинській області провели позапланову перевірку ДП «Ківерцівське ЛГ» щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства.
Встановили, що під час санітарних рубок у лісгоспі не дотримались вимог технологічного процесу розробки лісосіки. Внаслідок чого при проведенні лісосічних робіт пошкодили дерева.
Інспектори нарахували ДП «Ківерцівське ЛГ» 52 тисячі 739 гривень шкоди, завданої навколишньому середовищу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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