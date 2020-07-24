На Волині лісгоспу нарахували понад 50 тисяч збитків за пошкоджені дерева





Про це інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області у фейсбуці.



Працівники Державної екологічної інспекції у Волинській області провели позапланову перевірку ДП «Ківерцівське ЛГ» щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства.



Встановили, що під час санітарних рубок у лісгоспі не дотримались вимог технологічного процесу розробки лісосіки. Внаслідок чого при проведенні лісосічних робіт пошкодили дерева.



Інспектори нарахували ДП «Ківерцівське ЛГ» 52 тисячі 739 гривень шкоди, завданої навколишньому середовищу.

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