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На Волині лісгоспу нарахували понад 50 тисяч збитків за пошкоджені дерева

На Волині лісгоспу нарахували понад 50 тисяч збитків за пошкоджені дерева
На Волині лісгоспу нарахували понад 50 тисяч збитків за шкоду навколишньому середовищу.

Про це інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області у фейсбуці.

Працівники Державної екологічної інспекції у Волинській області провели позапланову перевірку ДП «Ківерцівське ЛГ» щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства.

Встановили, що під час санітарних рубок у лісгоспі не дотримались вимог технологічного процесу розробки лісосіки. Внаслідок чого при проведенні лісосічних робіт пошкодили дерева.

Інспектори нарахували ДП «Ківерцівське ЛГ» 52 тисячі 739 гривень шкоди, завданої навколишньому середовищу.

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Теги: лісгосп, шкода, збитки, дерева
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