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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Яка ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

Яка ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 204 випадки захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.

Із загальної кількості у містах і районах області виявили:

м. Луцьк – 64,
Луцький район – 14,
м. Нововолинськ – 10,
Володимир-Волинський район – 32,
Горохівський район – 24,
Іваничівський район – 2,
Ківерцівський район – 18,
Ковельський район – 12,
Локачинський район – 1,
Любешівський район – 5,
Маневицький район – 11,
Ратнівський район – 5,
Рожищенський район – 3,
Старовижівський район – 1,
Турійський район - 2.

Усього станом на 16 січня в області зареєстрували 35 087 випадків.
Одужало – 32 210 осіб (за останню добу – 375).

Летальні випадки – 554 (за останню добу – 4: Володимир-Волинський район – 1, Горохівський район – 1, Шацький район - 2).

Методом ПЛР всього обстежили 137 459 осіб, за минулу добу - 645 осіб.

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Теги: коронавірус, статистика
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