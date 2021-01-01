Яка ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 11:11
За минулу добу на Волині зареєстрували 204 випадки захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.
Із загальної кількості у містах і районах області виявили:
м. Луцьк – 64,
Луцький район – 14,
м. Нововолинськ – 10,
Володимир-Волинський район – 32,
Горохівський район – 24,
Іваничівський район – 2,
Ківерцівський район – 18,
Ковельський район – 12,
Локачинський район – 1,
Любешівський район – 5,
Маневицький район – 11,
Ратнівський район – 5,
Рожищенський район – 3,
Старовижівський район – 1,
Турійський район - 2.
Усього станом на 16 січня в області зареєстрували 35 087 випадків.
Одужало – 32 210 осіб (за останню добу – 375).
Летальні випадки – 554 (за останню добу – 4: Володимир-Волинський район – 1, Горохівський район – 1, Шацький район - 2).
Методом ПЛР всього обстежили 137 459 осіб, за минулу добу - 645 осіб.
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Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.
Із загальної кількості у містах і районах області виявили:
м. Луцьк – 64,
Луцький район – 14,
м. Нововолинськ – 10,
Володимир-Волинський район – 32,
Горохівський район – 24,
Іваничівський район – 2,
Ківерцівський район – 18,
Ковельський район – 12,
Локачинський район – 1,
Любешівський район – 5,
Маневицький район – 11,
Ратнівський район – 5,
Рожищенський район – 3,
Старовижівський район – 1,
Турійський район - 2.
Усього станом на 16 січня в області зареєстрували 35 087 випадків.
Одужало – 32 210 осіб (за останню добу – 375).
Летальні випадки – 554 (за останню добу – 4: Володимир-Волинський район – 1, Горохівський район – 1, Шацький район - 2).
Методом ПЛР всього обстежили 137 459 осіб, за минулу добу - 645 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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