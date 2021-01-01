Яка ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу





Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.



Із загальної кількості у містах і районах області виявили:



м. Луцьк – 64,

Луцький район – 14,

м. Нововолинськ – 10,

Володимир-Волинський район – 32,

Горохівський район – 24,

Іваничівський район – 2,

Ківерцівський район – 18,

Ковельський район – 12,

Локачинський район – 1,

Любешівський район – 5,

Маневицький район – 11,

Ратнівський район – 5,

Рожищенський район – 3,

Старовижівський район – 1,

Турійський район - 2.



Усього станом на 16 січня в області зареєстрували 35 087 випадків.

Одужало – 32 210 осіб (за останню добу – 375).



Летальні випадки – 554 (за останню добу – 4: Володимир-Волинський район – 1, Горохівський район – 1, Шацький район - 2).



Методом ПЛР всього обстежили 137 459 осіб, за минулу добу - 645 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 204 випадки захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.Із загальної кількості у містах і районах області виявили:м. Луцьк – 64,Луцький район – 14,м. Нововолинськ – 10,Володимир-Волинський район – 32,Горохівський район – 24,Іваничівський район – 2,Ківерцівський район – 18,Ковельський район – 12,Локачинський район – 1,Любешівський район – 5,Маневицький район – 11,Ратнівський район – 5,Рожищенський район – 3,Старовижівський район – 1,Турійський район - 2.Усього станом на 16 січня в області зареєстрували 35 087 випадків.Одужало – 32 210 осіб (за останню добу – 375).Летальні випадки – 554 (за останню добу – 4: Володимир-Волинський район – 1, Горохівський район – 1, Шацький район - 2).Методом ПЛР всього обстежили 137 459 осіб, за минулу добу - 645 осіб.

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