Судитимуть членів банди, які продавали фальсифікований алкоголь через торгові точки у Луцьку
Сьогодні, 11:52
Судитимуть членів організованої групи, які налагодили виробництво й збут фальсифікованого алкоголю у Луцьку.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Слідство вважає, що у лютому 2020 року четверо громадян налагодили в підпільному цеху в Луцьку виробництво алкогольних напоїв, які збували через орендовані торгові точки у Луцьку.
Під час оглядів у нелегальній гуральні та місцях реалізації правоохоронці вилучили понад 600 літрів спирту, більше 1000 літрів спиртовмісних рідин з етикетками різних торгових марок, марки акцизного податку й обладнання для виробництва фальсифікату.
Членів організованої групи, обвинувачених у вчиненні цих злочинів, чекає суд.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Слідство вважає, що у лютому 2020 року четверо громадян налагодили в підпільному цеху в Луцьку виробництво алкогольних напоїв, які збували через орендовані торгові точки у Луцьку.
Під час оглядів у нелегальній гуральні та місцях реалізації правоохоронці вилучили понад 600 літрів спирту, більше 1000 літрів спиртовмісних рідин з етикетками різних торгових марок, марки акцизного податку й обладнання для виробництва фальсифікату.
Членів організованої групи, обвинувачених у вчиненні цих злочинів, чекає суд.
Фото - ілюстративне
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