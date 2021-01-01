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Судитимуть членів банди, які продавали фальсифікований алкоголь через торгові точки у Луцьку

Судитимуть членів банди, які продавали фальсифікований алкоголь через торгові точки у Луцьку
Судитимуть членів організованої групи, які налагодили виробництво й збут фальсифікованого алкоголю у Луцьку.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.

Слідство вважає, що у лютому 2020 року четверо громадян налагодили в підпільному цеху в Луцьку виробництво алкогольних напоїв, які збували через орендовані торгові точки у Луцьку.

Під час оглядів у нелегальній гуральні та місцях реалізації правоохоронці вилучили понад 600 літрів спирту, більше 1000 літрів спиртовмісних рідин з етикетками різних торгових марок, марки акцизного податку й обладнання для виробництва фальсифікату.

Членів організованої групи, обвинувачених у вчиненні цих злочинів, чекає суд.

Фото - ілюстративне


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Теги: суд, фальсифікований алкголь, Луцьк
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