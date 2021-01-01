Судитимуть членів банди, які продавали фальсифікований алкоголь через торгові точки у Луцьку

Судитимуть членів організованої групи, які налагодили виробництво й збут фальсифікованого алкоголю у Луцьку.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.Слідство вважає, що у лютому 2020 року четверо громадян налагодили в підпільному цеху в Луцьку виробництво алкогольних напоїв, які збували через орендовані торгові точки у Луцьку.Під час оглядів у нелегальній гуральні та місцях реалізації правоохоронці вилучили понад 600 літрів спирту, більше 1000 літрів спиртовмісних рідин з етикетками різних торгових марок, марки акцизного податку й обладнання для виробництва фальсифікату.Членів організованої групи, обвинувачених у вчиненні цих злочинів, чекає суд.