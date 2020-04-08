У Рівному виявили масштабний склад-магазин фальсифікованого алкоголю, який постачали на Волинь

У Рівному податкова міліція Волині викрила підпільний склад-магазин фальсифікованого алкоголю відомих торгових марок вітчизняного виробництва.Про це повідомляє пресслужба ГУ ДФС у Волинській області.Інформують, що в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ст. 204 та чт.199 КК України, здійснили комплекс заходів з метою встановлення шляхів надходження фальсифікованих алкогольних напоїв на територію Волинської області.В результаті виявили складське приміщення, яке перебувало в користуванні жительки Рівненщини, та провели санкціонований обшук.Встановили, що «підприємлива бізнесменка» налагодила незаконне зберігання з метою збуту та реалізацію фальсифікованого підакцизу без жодних дозвільних документів.Відтак, під час проведення обшуку правоохоронці вилучили понад 1000 літрів спирту та близько 3500 пляшок фальсифікованої алкогольної продукції маркованої марками акцизного податку з явними ознаками підробки. За попередніми підрахунками, сума вилученого фальсифікованого підакцизу становить понад 650 тисяч гривень.Окрім того, вилучили готівкові кошти в сумі 172 тисячі гривень, отриманих від зазначеної незаконної діяльності.Наразі тривають першочергові слідчі дії та вирішують питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.