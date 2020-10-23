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У багатоповерхівці в Луцьку впіймали «закладчика» наркотиків

У багатоповерхівці в Луцьку впіймали «закладчика» наркотиків
15 січня під час несення служби з охорони громадського порядку у Луцьку гвардійці військової частини затримали лучанина, який здійснював закладки ймовірних наркотичних речовин.

Про це інформує Військова частина 1141 Національної гвардії України м. Луцьк у фейсбуці.

Зокрема, близько 21:00 військовий наряд автопатруля під час перевірки одного з будинків на вул. Гордіюк звернув увагу на двох чоловіків, що стояли біля ліфта і поводилися підозріло.

Під час поверхневого огляду особистих речей в одного з них - громадянина 1999 року народження - військовослужбовці виявили у кишені куртки 4 згортки з речовиною, ззовні схожою на амфетамін.

На місце події викликали слідчо-оперативну группу. Виявлені ймовірні наркотичні речовині вилучили та направили на дослідження.

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Теги: наркотики, закладки, Луцьк
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