У багатоповерхівці в Луцьку впіймали «закладчика» наркотиків
Сьогодні, 13:36
15 січня під час несення служби з охорони громадського порядку у Луцьку гвардійці військової частини затримали лучанина, який здійснював закладки ймовірних наркотичних речовин.
Про це інформує Військова частина 1141 Національної гвардії України м. Луцьк у фейсбуці.
Зокрема, близько 21:00 військовий наряд автопатруля під час перевірки одного з будинків на вул. Гордіюк звернув увагу на двох чоловіків, що стояли біля ліфта і поводилися підозріло.
Під час поверхневого огляду особистих речей в одного з них - громадянина 1999 року народження - військовослужбовці виявили у кишені куртки 4 згортки з речовиною, ззовні схожою на амфетамін.
На місце події викликали слідчо-оперативну группу. Виявлені ймовірні наркотичні речовині вилучили та направили на дослідження.
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Про це інформує Військова частина 1141 Національної гвардії України м. Луцьк у фейсбуці.
Зокрема, близько 21:00 військовий наряд автопатруля під час перевірки одного з будинків на вул. Гордіюк звернув увагу на двох чоловіків, що стояли біля ліфта і поводилися підозріло.
Під час поверхневого огляду особистих речей в одного з них - громадянина 1999 року народження - військовослужбовці виявили у кишені куртки 4 згортки з речовиною, ззовні схожою на амфетамін.
На місце події викликали слідчо-оперативну группу. Виявлені ймовірні наркотичні речовині вилучили та направили на дослідження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 13:36