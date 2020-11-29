У Києві врятували домашнього песика, який провалився під кригу. ВІДЕО
Сьогодні, 13:50
У Києві надзвичайники врятували домашнього собаку, який провалився під кригу.
Про це інформує МВС України у фейсбуці.
Випадок стався 15 січня. Власниця вигулювала пса, як раптом той провалився під лід. Після марних спроб врятувати улюбленця, вирішили телефонувати на 101.
Пробираючись через кригу, що була слабкою та крихкою, рятувальник швидко дістався до песика. Далі їх вже двох оперативно дотягнули до берега інші рятувальники.
Небайдужі громадяни надали простирадла та теплі ковдри, аби відігріти чотирилапого.
Головне фото - ілюстративне
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Про це інформує МВС України у фейсбуці.
Випадок стався 15 січня. Власниця вигулювала пса, як раптом той провалився під лід. Після марних спроб врятувати улюбленця, вирішили телефонувати на 101.
Пробираючись через кригу, що була слабкою та крихкою, рятувальник швидко дістався до песика. Далі їх вже двох оперативно дотягнули до берега інші рятувальники.
Небайдужі громадяни надали простирадла та теплі ковдри, аби відігріти чотирилапого.
Головне фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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