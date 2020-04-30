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Пакетик викинув у сніг: на Волині затримали чоловіка з наркотиками

Пакетик викинув у сніг: на Волині затримали чоловіка з наркотиками
Вчора, близько 18 години, працівники сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 на одній із вулиць Нововолинська виявили підозрілу особу.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Чоловік явно нервував та намагався уникнути поліцейських. Згодом правоохоронці помітили, що громадянин викинув поліетиленивий пакет із невідомим вмістом у сніг. З’ясувалося, що в ньому знаходиться кристалічна речовина сірого кольору, ймовірно, психотропна.

Психотропи поліцейські вилучили та направили на експертизу до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. За незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту 27-річному мешканцю Нововолинська загрожує до п’яти років обмеження волі.

Досудове слідство триває.

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Теги: Нововолинськ, наркотики, поліція
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