Пакетик викинув у сніг: на Волині затримали чоловіка з наркотиками

Вчора, близько 18 години, працівники сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 на одній із вулиць Нововолинська виявили підозрілу особу.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Чоловік явно нервував та намагався уникнути поліцейських. Згодом правоохоронці помітили, що громадянин викинув поліетиленивий пакет із невідомим вмістом у сніг. З’ясувалося, що в ньому знаходиться кристалічна речовина сірого кольору, ймовірно, психотропна.Психотропи поліцейські вилучили та направили на експертизу до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. За незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту 27-річному мешканцю Нововолинська загрожує до п’яти років обмеження волі.Досудове слідство триває.