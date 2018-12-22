Лучанин знайшов чужу кредитку і розраховувався нею в магазинах

У Луцьку 32-річний місцевий житель незаконно користувався чужою кредиткою та здійснив купівлю товарів у декількох магазинах на понад 5 тисяч гривень.Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Під час слідства з’ясувалося, що чоловік картку знайшов, після чого привласнив та розраховувався нею у різних магазинах.Загалом слідчі задокументували чотири факти незаконного використання кредитної картки потерпілої.Слідчі кваліфікували дії лучанина за ч. 1 ст. 357 (Викрадення, привласнення, документів) та ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України та оголосили про підозру у скоєних злочинах. Триває слідство.