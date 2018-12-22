Лучанин знайшов чужу кредитку і розраховувався нею в магазинах
Сьогодні, 18:19
У Луцьку 32-річний місцевий житель незаконно користувався чужою кредиткою та здійснив купівлю товарів у декількох магазинах на понад 5 тисяч гривень.
Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Під час слідства з’ясувалося, що чоловік картку знайшов, після чого привласнив та розраховувався нею у різних магазинах.
Загалом слідчі задокументували чотири факти незаконного використання кредитної картки потерпілої.
Слідчі кваліфікували дії лучанина за ч. 1 ст. 357 (Викрадення, привласнення, документів) та ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України та оголосили про підозру у скоєних злочинах. Триває слідство.
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Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Під час слідства з’ясувалося, що чоловік картку знайшов, після чого привласнив та розраховувався нею у різних магазинах.
Загалом слідчі задокументували чотири факти незаконного використання кредитної картки потерпілої.
Слідчі кваліфікували дії лучанина за ч. 1 ст. 357 (Викрадення, привласнення, документів) та ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України та оголосили про підозру у скоєних злочинах. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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