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Лучанин знайшов чужу кредитку і розраховувався нею в магазинах

Лучанин знайшов чужу кредитку і розраховувався нею в магазинах
У Луцьку 32-річний місцевий житель незаконно користувався чужою кредиткою та здійснив купівлю товарів у декількох магазинах на понад 5 тисяч гривень.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Під час слідства з’ясувалося, що чоловік картку знайшов, після чого привласнив та розраховувався нею у різних магазинах.

Загалом слідчі задокументували чотири факти незаконного використання кредитної картки потерпілої.

Слідчі кваліфікували дії лучанина за ч. 1 ст. 357 (Викрадення, привласнення, документів) та ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України та оголосили про підозру у скоєних злочинах. Триває слідство.

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Теги: кредитна картка, Луцьк, покупки
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