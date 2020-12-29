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Схопив і побіг: у Володимирі знову викрали скриньку з пожертвами для хворих

Схопив і побіг: у Володимирі знову викрали скриньку з пожертвами для хворих
У Володимирі-Волинському знову викрали скриньку з пожертвамию Поліцейські оперативно спіймали грабіжника.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Інформують, що повідомлення про відкрите викрадення скриньки з пожертвами для хворих, що знаходилася в одному із магазинів Володимира-Волинського, надійшло до поліції вчора, 15 січня. 58-річна місцева мешканка розповіла, що невідомий чоловік вхопив коробку та побіг у невідомому напрямку. Заявниця намагалася наздогнати зловмисника, проте не змогла.

Працівники сектору кримінальної поліції, опрацювавши відео з камер спостереження та поспілкувавшись зі свідками, за гарячими слідами встановили, що до грабежу причетний 28-річний місцевий мешканець.

Схопив і побіг: у Володимирі знову викрали скриньку з пожертвами для хворих
Схопив і побіг: у Володимирі знову викрали скриньку з пожертвами для хворих


Розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (Відкрите викрадення чужого майна) Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання про оголошення підозри у вчиненні інкримінованого злочину зловмиснику. Слідство триває.

Нагадаємо, 28 грудня уже повідомляли, що невідомий зайшов у магазин на вулиці Луцькій у Володимирі-Волинському та викрав скриньку для збору коштів дитині, хворій на ДЦП. Тоді крадієм теж виявився 28-річний місцевий житель.

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Теги: пожертви, скринька, крадіжка, Володимир-Волинськи
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