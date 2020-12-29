Схопив і побіг: у Володимирі знову викрали скриньку з пожертвами для хворих

У Володимирі-Волинському знову викрали скриньку з пожертвамию Поліцейські оперативно спіймали грабіжника.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Інформують, що повідомлення про відкрите викрадення скриньки з пожертвами для хворих, що знаходилася в одному із магазинів Володимира-Волинського, надійшло до поліції вчора, 15 січня. 58-річна місцева мешканка розповіла, що невідомий чоловік вхопив коробку та побіг у невідомому напрямку. Заявниця намагалася наздогнати зловмисника, проте не змогла.Працівники сектору кримінальної поліції, опрацювавши відео з камер спостереження та поспілкувавшись зі свідками, за гарячими слідами встановили, що до грабежу причетний 28-річний місцевий мешканець.Розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (Відкрите викрадення чужого майна) Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання про оголошення підозри у вчиненні інкримінованого злочину зловмиснику. Слідство триває.Нагадаємо, 28 груднядитині, хворій на ДЦП. Тоді крадієм теж виявився 28-річний місцевий житель.