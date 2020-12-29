Схопив і побіг: у Володимирі знову викрали скриньку з пожертвами для хворих
Сьогодні, 12:57
У Володимирі-Волинському знову викрали скриньку з пожертвамию Поліцейські оперативно спіймали грабіжника.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Інформують, що повідомлення про відкрите викрадення скриньки з пожертвами для хворих, що знаходилася в одному із магазинів Володимира-Волинського, надійшло до поліції вчора, 15 січня. 58-річна місцева мешканка розповіла, що невідомий чоловік вхопив коробку та побіг у невідомому напрямку. Заявниця намагалася наздогнати зловмисника, проте не змогла.
Працівники сектору кримінальної поліції, опрацювавши відео з камер спостереження та поспілкувавшись зі свідками, за гарячими слідами встановили, що до грабежу причетний 28-річний місцевий мешканець.
Розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (Відкрите викрадення чужого майна) Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання про оголошення підозри у вчиненні інкримінованого злочину зловмиснику. Слідство триває.
Нагадаємо, 28 грудня уже повідомляли, що невідомий зайшов у магазин на вулиці Луцькій у Володимирі-Волинському та викрав скриньку для збору коштів дитині, хворій на ДЦП. Тоді крадієм теж виявився 28-річний місцевий житель.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Інформують, що повідомлення про відкрите викрадення скриньки з пожертвами для хворих, що знаходилася в одному із магазинів Володимира-Волинського, надійшло до поліції вчора, 15 січня. 58-річна місцева мешканка розповіла, що невідомий чоловік вхопив коробку та побіг у невідомому напрямку. Заявниця намагалася наздогнати зловмисника, проте не змогла.
Працівники сектору кримінальної поліції, опрацювавши відео з камер спостереження та поспілкувавшись зі свідками, за гарячими слідами встановили, що до грабежу причетний 28-річний місцевий мешканець.
Розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (Відкрите викрадення чужого майна) Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання про оголошення підозри у вчиненні інкримінованого злочину зловмиснику. Слідство триває.
Нагадаємо, 28 грудня уже повідомляли, що невідомий зайшов у магазин на вулиці Луцькій у Володимирі-Волинському та викрав скриньку для збору коштів дитині, хворій на ДЦП. Тоді крадієм теж виявився 28-річний місцевий житель.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У багатоповерхівці в Луцьку впіймали «закладчика» наркотиків
Сьогодні, 13:36
Схопив і побіг: у Володимирі знову викрали скриньку з пожертвами для хворих
Сьогодні, 12:57
На підприємстві у Луцьку в шафі вранці знайшли сплячого злочинця
Сьогодні, 12:45