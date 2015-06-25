«242 дні пекла»: спогади волинського «кіборга», який боронив Донецький аеропорт. ВІДЕО

Юрій Хомич. У цей день чоловік згадує тих, хто не повернувся додому зі Сходу.



Свою історію чоловік розповів



Побратими назвали Юрія "Байкер". На Схід чоловік каже: пішов добровольцем, аби захистити кордони своєї державу і власну сім’ю.



"Я прийняв таке рішення: поїду, бо з мене буде користь. Пішов у військкомат, мене призвали у 80-ту аеромобільну бригаду, в третій батальйон, який надалі брав участь у захисті Донецького аеропорту", - пригадує військовий.



Юрій Хомич обійняв посаду головного старшини батальйону. Військовий каже: бої за донецьке летовище тривали 242 дні, до 22 січня 2015-го: "це були російські солдати. Бо в нас були полонені з військовими квитками, у формі. А ми кажемо, що у нас війни не має", - каже Юрій.



Донецьке летовище, крім військових, обороняли медики й волонтери, розповідає чоловік. "Це Львівська, Івано-Франківська, Волинська області, але були хлопці із Донецька і Луганська. І ніхто нічого не ділив, бо це була єдина добровольча сила. Це люди, які готові жертвувати своїм життям заради майбутнього України", - каже волинянин.



Себе "кіборгом" військовий не вважає, каже цього звання удостоєні його побратими: "кіборги - це люди, які залишилися там, які ціною власного життя полягли там. Хлопці, які попали в полон. Це люди з великої літери. Це – кіборги.



Юрій Хомич каже: якщо ситуація на східних рубежах країни погіршуватиметься - візьме наплічник і знову повернеться на передову.



Нагадаємо, оборона Донецького аеропорту продовжувалася 242 дні. Бої тривали з вересня 2014 року до 22 січня 2015. За даними українського проєкту “Книга пам'яті полеглих за Україну”, під час оборони Донецького аеропорту загинули сто українських військових.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16 січня - День пам'яті захисників Донецького аеропорту. Один з тих, кого нині називають "кіборгом" - волинянин. У цей день чоловік згадує тих, хто не повернувся додому зі Сходу.Свою історію чоловік розповів "Суспільному" Побратими назвали Юрія "Байкер". На Схід чоловік каже: пішов добровольцем, аби захистити кордони своєї державу і власну сім’ю."Я прийняв таке рішення: поїду, бо з мене буде користь. Пішов у військкомат, мене призвали у 80-ту аеромобільну бригаду, в третій батальйон, який надалі брав участь у захисті Донецького аеропорту", - пригадує військовий.Юрій Хомич обійняв посаду головного старшини батальйону. Військовий каже: бої за донецьке летовище тривали 242 дні, до 22 січня 2015-го: "це були російські солдати. Бо в нас були полонені з військовими квитками, у формі. А ми кажемо, що у нас війни не має", - каже Юрій.Донецьке летовище, крім військових, обороняли медики й волонтери, розповідає чоловік. "Це Львівська, Івано-Франківська, Волинська області, але були хлопці із Донецька і Луганська. І ніхто нічого не ділив, бо це була єдина добровольча сила. Це люди, які готові жертвувати своїм життям заради майбутнього України", - каже волинянин.Себе "кіборгом" військовий не вважає, каже цього звання удостоєні його побратими: "кіборги - це люди, які залишилися там, які ціною власного життя полягли там. Хлопці, які попали в полон. Це люди з великої літери. Це – кіборги.Юрій Хомич каже: якщо ситуація на східних рубежах країни погіршуватиметься - візьме наплічник і знову повернеться на передову.Нагадаємо, оборона Донецького аеропорту продовжувалася 242 дні. Бої тривали з вересня 2014 року до 22 січня 2015. За даними українського проєкту “Книга пам'яті полеглих за Україну”, під час оборони Донецького аеропорту загинули сто українських військових.

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