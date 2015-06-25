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«242 дні пекла»: спогади волинського «кіборга», який боронив Донецький аеропорт. ВІДЕО

«242 дні пекла»: спогади волинського «кіборга», який боронив Донецький аеропорт. ВІДЕО
16 січня - День пам'яті захисників Донецького аеропорту. Один з тих, кого нині називають "кіборгом" - волинянин Юрій Хомич. У цей день чоловік згадує тих, хто не повернувся додому зі Сходу.

Свою історію чоловік розповів "Суспільному".

Побратими назвали Юрія "Байкер". На Схід чоловік каже: пішов добровольцем, аби захистити кордони своєї державу і власну сім’ю.

"Я прийняв таке рішення: поїду, бо з мене буде користь. Пішов у військкомат, мене призвали у 80-ту аеромобільну бригаду, в третій батальйон, який надалі брав участь у захисті Донецького аеропорту", - пригадує військовий.

Юрій Хомич обійняв посаду головного старшини батальйону. Військовий каже: бої за донецьке летовище тривали 242 дні, до 22 січня 2015-го: "це були російські солдати. Бо в нас були полонені з військовими квитками, у формі. А ми кажемо, що у нас війни не має", - каже Юрій.

Донецьке летовище, крім військових, обороняли медики й волонтери, розповідає чоловік. "Це Львівська, Івано-Франківська, Волинська області, але були хлопці із Донецька і Луганська. І ніхто нічого не ділив, бо це була єдина добровольча сила. Це люди, які готові жертвувати своїм життям заради майбутнього України", - каже волинянин.

Себе "кіборгом" військовий не вважає, каже цього звання удостоєні його побратими: "кіборги - це люди, які залишилися там, які ціною власного життя полягли там. Хлопці, які попали в полон. Це люди з великої літери. Це – кіборги.

Юрій Хомич каже: якщо ситуація на східних рубежах країни погіршуватиметься - візьме наплічник і знову повернеться на передову.

Нагадаємо, оборона Донецького аеропорту продовжувалася 242 дні. Бої тривали з вересня 2014 року до 22 січня 2015. За даними українського проєкту “Книга пам'яті полеглих за Україну”, під час оборони Донецького аеропорту загинули сто українських військових.


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Теги: кіборг, волинянин, спогади
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