Стрибок температури буде значним: синоптик повідомила, коли в Україну прийде суттєве потепління

Морози в Україні протривають до 20-го січня. А вже з 21-го прийде суттєве потепління.Про це повідомила синоптикЗа її інформацією, найближчої ночі температура повітря становитиме -17-23 градуси, на Харківщині, Сумщині, Луганщині, Полтавщині -22-28 градусів, можливо, місцями до -28-30 градусів.Вдень 17-го січня у більшості областей України очікується -10-17 градусів.У західних областях (окрім Волині та Рівненщини) та в південній частині вночі -9-15 градусів, вдень -3-10 градусів.На дорогах ожеледиця.Суттєвих опадів не буде, лише в Криму та Приазов'ї місцями сніг та поривчастий вітер.У Києві в неділю - без істотних опадів. Слизько. Вночі -15-18 градусів, при проясненнях до -20 градусів, завтра вдень -13-15 градусів.Натомість вже 21 січня в Україну прийде інша повітряна маса. Стрибок буде значним: від -20 градусів вночі до +1+3 градусів вдень.