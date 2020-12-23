Стрибок температури буде значним: синоптик повідомила, коли в Україну прийде суттєве потепління
Сьогодні, 15:42
Морози в Україні протривають до 20-го січня. А вже з 21-го прийде суттєве потепління.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
За її інформацією, найближчої ночі температура повітря становитиме -17-23 градуси, на Харківщині, Сумщині, Луганщині, Полтавщині -22-28 градусів, можливо, місцями до -28-30 градусів.
Вдень 17-го січня у більшості областей України очікується -10-17 градусів.
У західних областях (окрім Волині та Рівненщини) та в південній частині вночі -9-15 градусів, вдень -3-10 градусів.
На дорогах ожеледиця.
Суттєвих опадів не буде, лише в Криму та Приазов'ї місцями сніг та поривчастий вітер.
У Києві в неділю - без істотних опадів. Слизько. Вночі -15-18 градусів, при проясненнях до -20 градусів, завтра вдень -13-15 градусів.
Натомість вже 21 січня в Україну прийде інша повітряна маса. Стрибок буде значним: від -20 градусів вночі до +1+3 градусів вдень.
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Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
За її інформацією, найближчої ночі температура повітря становитиме -17-23 градуси, на Харківщині, Сумщині, Луганщині, Полтавщині -22-28 градусів, можливо, місцями до -28-30 градусів.
Вдень 17-го січня у більшості областей України очікується -10-17 градусів.
У західних областях (окрім Волині та Рівненщини) та в південній частині вночі -9-15 градусів, вдень -3-10 градусів.
На дорогах ожеледиця.
Суттєвих опадів не буде, лише в Криму та Приазов'ї місцями сніг та поривчастий вітер.
У Києві в неділю - без істотних опадів. Слизько. Вночі -15-18 градусів, при проясненнях до -20 градусів, завтра вдень -13-15 градусів.
Натомість вже 21 січня в Україну прийде інша повітряна маса. Стрибок буде значним: від -20 градусів вночі до +1+3 градусів вдень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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