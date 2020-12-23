вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Стрибок температури буде значним: синоптик повідомила, коли в Україну прийде суттєве потепління

Стрибок температури буде значним: синоптик повідомила, коли в Україну прийде суттєве потепління
Морози в Україні протривають до 20-го січня. А вже з 21-го прийде суттєве потепління.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її інформацією, найближчої ночі температура повітря становитиме -17-23 градуси, на Харківщині, Сумщині, Луганщині, Полтавщині -22-28 градусів, можливо, місцями до -28-30 градусів.

Вдень 17-го січня у більшості областей України очікується -10-17 градусів.

У західних областях (окрім Волині та Рівненщини) та в південній частині вночі -9-15 градусів, вдень -3-10 градусів.

На дорогах ожеледиця.

Суттєвих опадів не буде, лише в Криму та Приазов'ї місцями сніг та поривчастий вітер.

У Києві в неділю - без істотних опадів. Слизько. Вночі -15-18 градусів, при проясненнях до -20 градусів, завтра вдень -13-15 градусів.

Натомість вже 21 січня в Україну прийде інша повітряна маса. Стрибок буде значним: від -20 градусів вночі до +1+3 градусів вдень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: потепління, прогноз, погода, Наталка Діденко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Локдаун: як працюють луцькі «Нова Лінія» та «Епіцентр». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Стрибок температури буде значним: синоптик повідомила, коли в Україну прийде суттєве потепління
Сьогодні, 15:42
Волинський рибпатруль спіймав браконьєра, коли той підпливав на човні до берега
Сьогодні, 15:35
На Волині лісгоспу нарахували понад 50 тисяч збитків за пошкоджені дерева
Сьогодні, 15:21
На Волині не можуть знайти працівників у новий пункт швидкої допомоги
Сьогодні, 14:45
Шукають очевидців смертельної аварії у Камінь-Каширському районі
Сьогодні, 14:26
Схожі новини
Морози сильнішатимуть: синоптик озвучила прогноз на найближчі дні Морози сильнішатимуть: синоптик озвучила прогноз на найближчі дні
15 січень, 16:57
Синоптик розповіла, чи буде Новий рік зі снігом Синоптик розповіла, чи буде Новий рік зі снігом
23 грудень, 2020, 12:03
Синоптик розповів, що з 11 грудня погода в Україні зміниться Синоптик розповів, що з 11 грудня погода в Україні зміниться
07 грудень, 2020, 15:04
У західних областях України на вихідні потепліє до +10 градусів, – синоптик У західних областях України на вихідні потепліє до +10 градусів, – синоптик
03 грудень, 2020, 11:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Стрибок температури буде значним: синоптик повідомила, коли в Україну прийде суттєве потепління
Сьогодні, 15:42
 0
Волинський рибпатруль спіймав браконьєра, коли той підпливав на човні до берега
Сьогодні, 15:35
 0
На Волині лісгоспу нарахували понад 50 тисяч збитків за пошкоджені дерева
Сьогодні, 15:21
 0
На Волині не можуть знайти працівників у новий пункт швидкої допомоги
Сьогодні, 14:45
 0
Шукають очевидців смертельної аварії у Камінь-Каширському районі
Сьогодні, 14:26
 0
Медіа
відео
1/8