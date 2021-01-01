У Луцьку розшукують водія, який в'їхав у припарковане авто та втік

Луцькі патрульні розшукують водія ДТП, який 15 січня близько 10 години 30 хвилин на вулиці Карпенка-Карого біля буд. 1, в'їхав у припарковане авто.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.Попередньо, невідомий автомобіль, номерний знак невідомо, здійснив наїзд на припаркований автомобіль Opel Vivaro, після чого залишив місце пригоди.У зв’язку з цим відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП УПП у Волинській області звертається з проханням до громадян, які мають будь-які відомості про дорожньо-транспортну пригоду або місце знаходження розшукуваного транспортного засобу, повідомити за телефономабо ж звернутись за адресою: м. Луцьк, вул. Залізнична 15, каб. 23.