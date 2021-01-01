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У Луцьку розшукують водія, який в'їхав у припарковане авто та втік

У Луцьку розшукують водія, який в'їхав у припарковане авто та втік
Луцькі патрульні розшукують водія ДТП, який 15 січня близько 10 години 30 хвилин на вулиці Карпенка-Карого біля буд. 1, в'їхав у припарковане авто.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

Попередньо, невідомий автомобіль, номерний знак невідомо, здійснив наїзд на припаркований автомобіль Opel Vivaro, після чого залишив місце пригоди.

У зв’язку з цим відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП УПП у Волинській області звертається з проханням до громадян, які мають будь-які відомості про дорожньо-транспортну пригоду або місце знаходження розшукуваного транспортного засобу, повідомити за телефоном (0332) 74-23-76, 102 або ж звернутись за адресою: м. Луцьк, вул. Залізнична 15, каб. 23.


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Теги: Луцьк, аварія, розшук водія
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