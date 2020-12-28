Скільки доведеться платити за харчування дітей у школах і садочках Володимир-Волинської громади
Сьогодні, 16:39
Рішенням виконавчого комітету змінили вартість харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти Володимир-Волинської територіальної громади.
Про це йдеться на сайті мерії.
З 1-го січня 2021-го року вартість харчування дітей у закладах дошкільної освіти Володимир-Волинської територіальної громади становитиме:
28.00 грн (міський бюджет 14.00 грн, батьківська плата 14.00 грн) на день для дітей віком від 2 до 3 років;
41.00 грн (міський бюджет 20,50 грн, батьківська плата 20,50 грн) на день для дітей віком від 3 до 6 років та для дітей у різновікових групах.
Звільняють від плати за харчування у закладах дошкільної освіти:
- дітей з інвалідністю, дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою, дітей працівників, які загинули під час виконання службових обов’язків, дітей із малозабезпечених сімей (у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), дітей, загиблих військовослужбовців, які приймали участь в антитерористичній операції на сході України або операції об’єднаних сил, дітей батьків-учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції на сході України або операції об’єднаних сил, дітей із сімей, які перемістилися з тимчасово окупованої території України, району проведення антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, – звільняють на 100%;
на 50% – дітей, у сім’ях яких троє і більше дітей.
Щодо змін в оплаті за харчування в закладах загальної середньої освіти, то з 1-го січня цього року організувати безкоштовне харчування учнів 1-4 класів:
із розрахунку 8.00 грн на учня щоденно за фактом відвідування ними навчальних занять закладів загальної середньої освіти міста Володимир-Волинський;
із розрахунку 19.00 грн на учня щоденно за фактом відвідування ними навчальних занять опорного закладу «ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Суходоли», ЗОШ І-ІІ ступенів с. Ласків (у зв’язку із більш тривалим перебуванням дітей у цих закладах, включаючи підвіз).
Безкоштовне харчування організовують:
для учнів ЗОШ І ступеня с. Новосілки – філії опорного закладу «ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Суходоли» на суму 13.00 грн на учня щоденно за фактом відвідування ними навчальних занять (враховуючи непристосованість закладу до умов проведення гарячого харчування);
на суму 19.00 грн на учня щоденно школярів таких категорій, які потребують соціального захисту, за фактом відвідування ними навчальних занять при наявності документа, який підтверджує їх статус:
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
учнів 1-11 класів із сімей, які перемістилися з тимчасово окупованої території України, району проведення антитерористичної операції, операції об’єднаних сил;
учнів 1-11 класів, які виховуються в малозабезпечених сім’ях;
учнів 1-11 класів – дітей батьків – учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції на сході України або операції об’єднаних сил на підставі довідок, наказів, тощо, виданих відповідними уповноваженими органами і тих, які після демобілізації отримали статус учасника бойових дій, на підставі копії відповідного посвідчення;
учнів 1-11 класів – дітей, загиблих військовослужбовців, які приймали участь в антитерористичній операції на сході України або операції об’єднаних сил;
учнів 1-11 класів – дітей працівників, які загинули під час виконання службових обов’язків;
учнів 1-11 класів із особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних і інклюзивних класах, та дітей з інвалідністю.
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Про це йдеться на сайті мерії.
З 1-го січня 2021-го року вартість харчування дітей у закладах дошкільної освіти Володимир-Волинської територіальної громади становитиме:
28.00 грн (міський бюджет 14.00 грн, батьківська плата 14.00 грн) на день для дітей віком від 2 до 3 років;
41.00 грн (міський бюджет 20,50 грн, батьківська плата 20,50 грн) на день для дітей віком від 3 до 6 років та для дітей у різновікових групах.
Звільняють від плати за харчування у закладах дошкільної освіти:
- дітей з інвалідністю, дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою, дітей працівників, які загинули під час виконання службових обов’язків, дітей із малозабезпечених сімей (у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), дітей, загиблих військовослужбовців, які приймали участь в антитерористичній операції на сході України або операції об’єднаних сил, дітей батьків-учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції на сході України або операції об’єднаних сил, дітей із сімей, які перемістилися з тимчасово окупованої території України, району проведення антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, – звільняють на 100%;
на 50% – дітей, у сім’ях яких троє і більше дітей.
Щодо змін в оплаті за харчування в закладах загальної середньої освіти, то з 1-го січня цього року організувати безкоштовне харчування учнів 1-4 класів:
із розрахунку 8.00 грн на учня щоденно за фактом відвідування ними навчальних занять закладів загальної середньої освіти міста Володимир-Волинський;
із розрахунку 19.00 грн на учня щоденно за фактом відвідування ними навчальних занять опорного закладу «ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Суходоли», ЗОШ І-ІІ ступенів с. Ласків (у зв’язку із більш тривалим перебуванням дітей у цих закладах, включаючи підвіз).
Безкоштовне харчування організовують:
для учнів ЗОШ І ступеня с. Новосілки – філії опорного закладу «ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Суходоли» на суму 13.00 грн на учня щоденно за фактом відвідування ними навчальних занять (враховуючи непристосованість закладу до умов проведення гарячого харчування);
на суму 19.00 грн на учня щоденно школярів таких категорій, які потребують соціального захисту, за фактом відвідування ними навчальних занять при наявності документа, який підтверджує їх статус:
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
учнів 1-11 класів із сімей, які перемістилися з тимчасово окупованої території України, району проведення антитерористичної операції, операції об’єднаних сил;
учнів 1-11 класів, які виховуються в малозабезпечених сім’ях;
учнів 1-11 класів – дітей батьків – учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції на сході України або операції об’єднаних сил на підставі довідок, наказів, тощо, виданих відповідними уповноваженими органами і тих, які після демобілізації отримали статус учасника бойових дій, на підставі копії відповідного посвідчення;
учнів 1-11 класів – дітей, загиблих військовослужбовців, які приймали участь в антитерористичній операції на сході України або операції об’єднаних сил;
учнів 1-11 класів – дітей працівників, які загинули під час виконання службових обов’язків;
учнів 1-11 класів із особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних і інклюзивних класах, та дітей з інвалідністю.
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