Пірнання на Воходреще: кому заборонене, як підготуватися і правильно занурюватися

В Україні щорічно 19 січня святкують Хрещення Господнє. Головною традицією цього дня є купання в ополонці в природній водоймі – озері або річці.Деякі люди вірять, що водохресні купання “змивають” гріхи з людини і дарують їй очищення. Інші купаються для загартування і оздоровлення. Вважається, що вода в цей день має цілющу силу і дарує здоров’я на весь рік. Однак при зануренні в ополонку важливо дотримуватися деяких правил, інакше можна застудитися або навіть серйозно захворіти.Фахівці управління охорони здоров'я Луцької міської ради дали поради щодо того, як правильно пірнати в крижану купіль і кому цього категорично не можна робити.До водохресного купання потрібно готуватися заздалегідь, особливо якщо ви новачок і ніколи раніше не занурювалися.Потрібно підготувати організм: обтиратися холодною водою, приймати гарячий душ, виходити на вулицю в домашньому одязі на короткий час (не більше 5 хвилин).Новачкам не слід купатися при температурі нижче -5 градусів.Не варто проводити Водохресні купання в диких і непідготовлених місцях. Вибирайте людну і обладнану ополонку з присутністю рятувальників. 19 січня у багатьох містах готують ополонку у формі хреста, облаштовуються безпечні підходи до неї, чергують поліцейські, рятувальники та медслужба.За годину до пірнання потрібно поїсти. У день купань категорично заборонено вживання алкоголю.Перед зануренням потрібно провести невелику розминку або пробігтися на місці.До води необхідно підходити в зручному, неслизькому взутті, наприклад, в гумових капцях.Жінкам рекомендується окунатися в сорочці.Перед зануренням зробіть розминку. Швидко зніміть з себе одяг і поступово спускайтеся в воду.Категорично заборонено стрибати вниз голою і занурюватися у воду, оскільки це може привести до шоку від холоду.Новачкові можна пробути у воді не більше 10 секунд. Досвідчені нирці можуть залишитися у воді не більше ніж на 30 секунд.Вийшовши з води, трохи пробіжіться, насухо витріться і відразу ж одягайтеся.Після завершення процедури випийте гарячий чай.Купання в ополонці протипоказане при наявності таких хвороб:- запальні захворювання носоглотки, придаткових порожнин носа, отити;- недавні захворювання легенів, перенесена пневмонія, астма;- всі захворювання серцево-судинної системи;- цукровий діабет;- епілепсія, травми голови і спини, склероз судин, енцефаліт;- захворювання сечостатевої системи;- шкірно-венеричні захворювання.Також категорично заборонено купатися вагітним жінкам і дітям до 7 років. Не рекомендується занурюватися літнім людям, оскільки це великий стрес для організму.