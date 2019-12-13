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Пірнання на Воходреще: кому заборонене, як підготуватися і правильно занурюватися

Пірнання на Воходреще: кому заборонене, як підготуватися і правильно занурюватися
В Україні щорічно 19 січня святкують Хрещення Господнє. Головною традицією цього дня є купання в ополонці в природній водоймі – озері або річці.

Деякі люди вірять, що водохресні купання “змивають” гріхи з людини і дарують їй очищення. Інші купаються для загартування і оздоровлення. Вважається, що вода в цей день має цілющу силу і дарує здоров’я на весь рік. Однак при зануренні в ополонку важливо дотримуватися деяких правил, інакше можна застудитися або навіть серйозно захворіти.

Фахівці управління охорони здоров'я Луцької міської ради дали поради щодо того, як правильно пірнати в крижану купіль і кому цього категорично не можна робити.

Як правильно занурюватися в ополонку

До водохресного купання потрібно готуватися заздалегідь, особливо якщо ви новачок і ніколи раніше не занурювалися.

Потрібно підготувати організм: обтиратися холодною водою, приймати гарячий душ, виходити на вулицю в домашньому одязі на короткий час (не більше 5 хвилин).

Новачкам не слід купатися при температурі нижче -5 градусів.

Не варто проводити Водохресні купання в диких і непідготовлених місцях. Вибирайте людну і обладнану ополонку з присутністю рятувальників. 19 січня у багатьох містах готують ополонку у формі хреста, облаштовуються безпечні підходи до неї, чергують поліцейські, рятувальники та медслужба.

За годину до пірнання потрібно поїсти. У день купань категорично заборонено вживання алкоголю.

Перед зануренням потрібно провести невелику розминку або пробігтися на місці.

До води необхідно підходити в зручному, неслизькому взутті, наприклад, в гумових капцях.

Жінкам рекомендується окунатися в сорочці.

Купання в ополонці: покрокова інструкція

Перед зануренням зробіть розминку. Швидко зніміть з себе одяг і поступово спускайтеся в воду.

Категорично заборонено стрибати вниз голою і занурюватися у воду, оскільки це може привести до шоку від холоду.

Новачкові можна пробути у воді не більше 10 секунд. Досвідчені нирці можуть залишитися у воді не більше ніж на 30 секунд.

Вийшовши з води, трохи пробіжіться, насухо витріться і відразу ж одягайтеся.

Після завершення процедури випийте гарячий чай.

Кому не можна купатися на Водохреще

Купання в ополонці протипоказане при наявності таких хвороб:

- запальні захворювання носоглотки, придаткових порожнин носа, отити;
- недавні захворювання легенів, перенесена пневмонія, астма;
- всі захворювання серцево-судинної системи;
- цукровий діабет;
- епілепсія, травми голови і спини, склероз судин, енцефаліт;
- захворювання сечостатевої системи;
- шкірно-венеричні захворювання.

Також категорично заборонено купатися вагітним жінкам і дітям до 7 років. Не рекомендується занурюватися літнім людям, оскільки це великий стрес для організму.

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Теги: Водохреще, занурення, ополонка, правила, варте уваги
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