У селі поблизу Луцька легковик злетів у кювет. ФОТО





Про це



Так, через слизьку дорогу водій Volkswagenа, не впоравшись з керування, з'їхав з дороги.



Про постраждалих наразі нічого не відомо. Станом на 16:30 очікували на екіпаж патрульної поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Коршовець Луцького району 16 січня водій легковика з'їхав з дороги.Про це «Волинь. Правді» повідомили очевидці.Так, через слизьку дорогу водій Volkswagenа, не впоравшись з керування, з'їхав з дороги.Про постраждалих наразі нічого не відомо. Станом на 16:30 очікували на екіпаж патрульної поліції.

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