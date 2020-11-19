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У селі поблизу Луцька легковик злетів у кювет. ФОТО

У селі поблизу Луцька легковик злетів у кювет. ФОТО
У селі Коршовець Луцького району 16 січня водій легковика з'їхав з дороги.

Про це «Волинь. Правді» повідомили очевидці.

Так, через слизьку дорогу водій Volkswagenа, не впоравшись з керування, з'їхав з дороги.

Про постраждалих наразі нічого не відомо. Станом на 16:30 очікували на екіпаж патрульної поліції.

У селі поблизу Луцька легковик злетів у кювет. ФОТО
У селі поблизу Луцька легковик злетів у кювет. ФОТО
У селі поблизу Луцька легковик злетів у кювет. ФОТО

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Теги: Луцький район, аварія, легковик
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