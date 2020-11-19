У селі поблизу Луцька легковик злетів у кювет. ФОТО
Сьогодні, 17:32
У селі Коршовець Луцького району 16 січня водій легковика з'їхав з дороги.
Про це «Волинь. Правді» повідомили очевидці.
Так, через слизьку дорогу водій Volkswagenа, не впоравшись з керування, з'їхав з дороги.
Про постраждалих наразі нічого не відомо. Станом на 16:30 очікували на екіпаж патрульної поліції.
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Про це «Волинь. Правді» повідомили очевидці.
Так, через слизьку дорогу водій Volkswagenа, не впоравшись з керування, з'їхав з дороги.
Про постраждалих наразі нічого не відомо. Станом на 16:30 очікували на екіпаж патрульної поліції.
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