На кордоні з Польщею затримали авто, яке розшукував Інтерпол

Спробу ввезти в Україну викрадений автомобіль припинили прикордонники Львівського загону. Автомобілем Opel з Республіки Польща в Україну через пункт пропуску «Рава – Руська» їхав громадянин України.Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби України.Під час перевірки за базами даних Інтерполу прикордонники з’ясували, що легковик знаходиться в міжнародному розшуку. Транспортний засіб викрали нещодавно – у грудні 2020 року в Польщі.Про виявлення автомобіля, який перебував у розшуку, прикордонники одразу поінформували Укрбюро Інтерполу в м. Київ. Транспортний засіб передали співробітникам Національної поліції для прийняття правового рішення.До слова, що протягом минулого року співробітники Державної прикордонної служби України виявили 63 викрадені автомобілі.