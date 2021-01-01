На кордоні з Польщею затримали авто, яке розшукував Інтерпол
Сьогодні, 20:40
Спробу ввезти в Україну викрадений автомобіль припинили прикордонники Львівського загону. Автомобілем Opel з Республіки Польща в Україну через пункт пропуску «Рава – Руська» їхав громадянин України.
Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби України.
Під час перевірки за базами даних Інтерполу прикордонники з’ясували, що легковик знаходиться в міжнародному розшуку. Транспортний засіб викрали нещодавно – у грудні 2020 року в Польщі.
Про виявлення автомобіля, який перебував у розшуку, прикордонники одразу поінформували Укрбюро Інтерполу в м. Київ. Транспортний засіб передали співробітникам Національної поліції для прийняття правового рішення.
До слова, що протягом минулого року співробітники Державної прикордонної служби України виявили 63 викрадені автомобілі.
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Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби України.
Під час перевірки за базами даних Інтерполу прикордонники з’ясували, що легковик знаходиться в міжнародному розшуку. Транспортний засіб викрали нещодавно – у грудні 2020 року в Польщі.
Про виявлення автомобіля, який перебував у розшуку, прикордонники одразу поінформували Укрбюро Інтерполу в м. Київ. Транспортний засіб передали співробітникам Національної поліції для прийняття правового рішення.
До слова, що протягом минулого року співробітники Державної прикордонної служби України виявили 63 викрадені автомобілі.
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