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У громаді біля Луцька зібрали допомогу для військових на передовій. ФОТО

У громаді біля Луцька зібрали допомогу для військових на передовій. ФОТО
Парафіяни храму святого великомученика Димитрія Солунського, що у селі Вишнів, зібрали українським військовим на схід речі першої необхідності та різні консервації: сало, овочі, крупи, картоплю й сухофрукти.

Про це інформують на сайті Підгайцівської громади.

Допоможуть передати зібране нашим воїнам активісти волонтерського центру "Серце Патріота", які вирушать у благодійну поїздку до українських захисників у зону ООС.

"У зв'язку з січневим локдауном та різдвяними святами, люди подекуди забувають про українських військових, які знаходяться далеко від своїх сімей і затишних будинків, захищаючи рідну землю. Саме тому Різдво Христове можна використати як час для добрих справ", - зазначив настоятель храму священик Павло Чамахуд.

У громаді біля Луцька зібрали допомогу для військових на передовій. ФОТО
У громаді біля Луцька зібрали допомогу для військових на передовій. ФОТО
У громаді біля Луцька зібрали допомогу для військових на передовій. ФОТО
У громаді біля Луцька зібрали допомогу для військових на передовій. ФОТО
У громаді біля Луцька зібрали допомогу для військових на передовій. ФОТО
У громаді біля Луцька зібрали допомогу для військових на передовій. ФОТО

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Теги: допомога, військові, схід, Вишнів
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