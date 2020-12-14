На Волині річка заростає червонокнижною рослиною





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Такий висновок зробили фахівці інституту ПАТ «Український головний проектно-розвідувальний та науково-дослідний інститут з меліоративного і водогосподарського будівництва», Волинського національного університету імені Лесі Українки. Зокрема, у звітах йдеться, що на одному квадратному метрі поверхні річки може зустрічатися до 200 особин цієї рослини. У засушливу пору року вона фактично повністю поглинає водойму.



Зі своїм зверненням врятувати головну водойму міста до очільника Ковеля Ігоря Чайки звернулася і громадська організація «Патріоти Ковеля». Тому з метою покращення екологічної ситуації, раціонального використання та відтворення природних ресурсів начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки виконкому Юрій Дідковський напрацював і запропонував на розгляд депутатів Ковельської міської ради звернення до Національної комісії з питань Червоної книги України щодо перегляду статусу сальвінії плаваючої або сальвінії плавучої. Дане питання обранці громади обговорювали 15 січня на пленарному засіданні третьої позачергової сесії міської ради.



Зрештою, депутати схвалили звернення до Нацкомісії з питань Червоної книги України щодо перегляду статусу сальвінії плаваючої або сальвінії плавучої.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Впродовж останніх десятиліть річка Турія, що протікає Ковелем, потерпає від масового збільшення сальвінії плаваючої або сальвінії плавучої – рослини, яка занесена до Червоної книги України, та змін клімату.Про це повідомляє Ковель медіа Такий висновок зробили фахівці інституту ПАТ «Український головний проектно-розвідувальний та науково-дослідний інститут з меліоративного і водогосподарського будівництва», Волинського національного університету імені Лесі Українки. Зокрема, у звітах йдеться, що на одному квадратному метрі поверхні річки може зустрічатися до 200 особин цієї рослини. У засушливу пору року вона фактично повністю поглинає водойму.Зі своїм зверненням врятувати головну водойму міста до очільника Ковелязвернулася і громадська організація «Патріоти Ковеля». Тому з метою покращення екологічної ситуації, раціонального використання та відтворення природних ресурсів начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки виконкомунапрацював і запропонував на розгляд депутатів Ковельської міської ради звернення до Національної комісії з питань Червоної книги України щодо перегляду статусу сальвінії плаваючої або сальвінії плавучої. Дане питання обранці громади обговорювали 15 січня на пленарному засіданні третьої позачергової сесії міської ради.Зрештою, депутати схвалили звернення до Нацкомісії з питань Червоної книги України щодо перегляду статусу сальвінії плаваючої або сальвінії плавучої.

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