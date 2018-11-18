Бруківка, каналізація, зелена зона: у Ковелі ремонтуватимуть прибудинкові території

Ігор Чайка поспілкувався з мешканцями трьох прибудинкових територій, де цьогоріч заплановані ремонтні роботи.



Про це інформують на сайті



"Нам важливо остаточно погодити з людьми проєкт реконструкції, аби почути їх думку, внести правки перед оголошенням тендеру", - наголосив він під час розмови з людьми.



Зокрема, на вул. Незалежності, 80 - Вербицького, 2 замінять мережі господарсько-фекальної каналізації, влаштують тротуар і проїзди з бруківки, зелені зони. Такі ж зміни чекають на тих, хто мешкає за адресами: вул. Смирнова, 14а та Міцкевича, 3, де теж побував Ігор Чайка.



За трьома адресами ковельчани просили, аби подбали і про спортивні та дитячі майданчики на їх територіях. Цю пропозицію пообіцяли неодмінно врахувати.



Рекострукція цих дворів розпочнеться тоді, коли дозволять погодні умови. У бюджеті на 2021 рік передбачені кошти на п’ять прибудинкових територій. Втім, впродовж року кількість їх має зрости до десяти.



Такі зустрічі будуть проводитись і надалі.



У нинішньому році будуть виконані ремонтні роботи на прибудинкових територіях за адресами: вул. Театральна, 28 — вул. Мічуріна, Володимира Кияна, 47-49, вул. 40 років Перемоги, 13, вул. Незалежності, 80 - Вербицького, 2, вул. Смирнова, 14а, вул.. Міцкевича,3.



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