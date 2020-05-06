Більшість автомобілів швидкої допомоги на Волині не відповідають державним стандартам
Сьогодні, 22:46
На Волині виїжджає на виклики 72 бригади швидкої допомоги, але більша частина з них їздить на автомобілях, які не відповідають державним стандартам України.
Автівок, які відповідають нормам, є лише 24. Про це в програмі «Актуально» на 12 каналі розповів медичний директор з оперативної роботи Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрій Абрамов.
Медичний директор каже, що 16 автівок з тих 24, які відповідають нормам, були куплені у 2020 році на зекономлені «ковідні гроші», які в інших областях витратили на доплати працівникам.
«У нас кризова, критична ситуація була з санітарними автомобілями. У нас бригади не виїжджали, бо не було на чому їздити. Станом на 2020 рік у нас було більше 40-ка автомобілів УАЗів. Добре, що зараз ми отримали нові машини, але їх недостатньо, аби повністю відмовитись від таких старих автомобілів», – каже Андрій Абрамов.
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Автівок, які відповідають нормам, є лише 24. Про це в програмі «Актуально» на 12 каналі розповів медичний директор з оперативної роботи Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрій Абрамов.
Медичний директор каже, що 16 автівок з тих 24, які відповідають нормам, були куплені у 2020 році на зекономлені «ковідні гроші», які в інших областях витратили на доплати працівникам.
«У нас кризова, критична ситуація була з санітарними автомобілями. У нас бригади не виїжджали, бо не було на чому їздити. Станом на 2020 рік у нас було більше 40-ка автомобілів УАЗів. Добре, що зараз ми отримали нові машини, але їх недостатньо, аби повністю відмовитись від таких старих автомобілів», – каже Андрій Абрамов.
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