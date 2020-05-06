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Більшість автомобілів швидкої допомоги на Волині не відповідають державним стандартам

Більшість автомобілів швидкої допомоги на Волині не відповідають державним стандартам
На Волині виїжджає на виклики 72 бригади швидкої допомоги, але більша частина з них їздить на автомобілях, які не відповідають державним стандартам України.

Автівок, які відповідають нормам, є лише 24. Про це в програмі «Актуально» на 12 каналі розповів медичний директор з оперативної роботи Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрій Абрамов.

Медичний директор каже, що 16 автівок з тих 24, які відповідають нормам, були куплені у 2020 році на зекономлені «ковідні гроші», які в інших областях витратили на доплати працівникам.

«У нас кризова, критична ситуація була з санітарними автомобілями. У нас бригади не виїжджали, бо не було на чому їздити. Станом на 2020 рік у нас було більше 40-ка автомобілів УАЗів. Добре, що зараз ми отримали нові машини, але їх недостатньо, аби повністю відмовитись від таких старих автомобілів», – каже Андрій Абрамов.

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Теги: швидка допомога, автомобіль, державні стандарти
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