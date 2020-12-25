На Волині поліцейські спіймали чоловіка, який на санчатах віз вкрадений з підприємства станок





Про це інформують на сторінці Ковельського районного управління поліції ГУНП у



Подія трапилась по вулиці Дружби, що у місті Любомль.

Спритник перевозив на санчатах частину шліфувального станка, викраденого з приміщення місцевого підприємства.



Працівники поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 59- річний місцевий мешканець.



Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У суботу, 16 січня, під час несення служби працівники сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 1 (м. Любомль) спіймали злодія разом із викраденим.Про це інформують на сторінці Ковельського районного управління поліції ГУНП у facebook Подія трапилась по вулиці Дружби, що у місті Любомль.Спритник перевозив на санчатах частину шліфувального станка, викраденого з приміщення місцевого підприємства.Працівники поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 59- річний місцевий мешканець.Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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