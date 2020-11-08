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Мешканці громади неподалік Луцька хочуть власними силами облаштувати сквер. ФОТО

Мешканці громади неподалік Луцька хочуть власними силами облаштувати сквер. ФОТО
У селищі Торчин Луцького району активісти громадської організації «Чарівне янголятко» спільно з Молодіжною радою та місцевою владою загорілися ідею створити сквер, який слугував би місцем відпочинку для місцевих, а також простором для проведення різноманітних заходів.

Аби втілити задум в життя, вони взяли участь у конкурсі соціальних проєктів від Боританської сільської ради, яка виділила на реалізацію 25 тисяч гривень. Про це редакції Район.Луцьк розповіла одна із співавторок проєкту Алла Ревуцька.

Загальна вартість ідеї – 250 тисяч гривень. Гроші немалі, тож, аби зекономити, велику частину роботи волонтери виконуватимуть власними силами.

«Приватні підприємці зголосилися взяти на себе певні зобов'язання: планування території, пісок, щебінь, зварювальні роботи, столярні роботи, укладання бруківки тощо. Молодь буде волонтерити: прибирати територію, сіяти траву», – розповідає пані Алла.

«Чарівне Янголятко» проведе благодійний майстер-клас, аби у скверику стояла інсталяція «Я люблю Торчин» з функцією нічної підсвітки.

Долучитися готова й селищна рада, де пообіцяли облаштувати освітлення, встановивши опори та ліхтарі вуличного освітлення. Опікуватися обіцяли й вивезенням сміття.

Місцеві мешканці ідею підтримали з великим ентузіазмом.

На цьому місці планують облаштувати сквер
На цьому місці планують облаштувати сквер
Орієнтовний ескіз того, як у майбутньому виглядатиме сквер
Орієнтовний ескіз того, як у майбутньому виглядатиме сквер


Головне фото - ілюстративне

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Теги: Торчин, сквер
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