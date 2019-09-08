Волиняни врятували від морозу та голоду на озері десятки лебедів. ВІДЕО
Сьогодні, 04:12
15 січня шачани помітили близько чотирьох десятків лебедів на озері Люцимер.
Як розповіли очевидці Район.Шацьк, птахи були втомлені і не могли злетіти, а озеро вже почало замерзати. Шачани нарахували 39 лебедів.
«Ми звернулися до рибохорони, там сказали дзвонити до екоінспекції. В екоінспекції направили до пожежників. На гарячій лінії МНС сказали, що це питання не у їх компетенції», ‒ розповідає Василь Зуб.
Дзвонили й в парк, кажуть очевидці, але там сказали, що лебеді не загинуть, з ними все буде добре, переживуть мороз.
Шачани обурені, що природоохоронні служби не дбають про годівлю птахів в морози.
Поки місцеві жителі шукали методи порятунку, підгодували птахів хлібом, щоб лебеді мали силу полетіти.
А оскільки ніхто зі служб не відгукнувся, то Василь Зуб сам взяв сокиру, одягнув термокостюм та сам пішов по крижаній воді. Він зігнав птахів з льоду.
Однак, пара птахів з молодими лебедятами лишилися до ночі.
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Як розповіли очевидці Район.Шацьк, птахи були втомлені і не могли злетіти, а озеро вже почало замерзати. Шачани нарахували 39 лебедів.
«Ми звернулися до рибохорони, там сказали дзвонити до екоінспекції. В екоінспекції направили до пожежників. На гарячій лінії МНС сказали, що це питання не у їх компетенції», ‒ розповідає Василь Зуб.
Дзвонили й в парк, кажуть очевидці, але там сказали, що лебеді не загинуть, з ними все буде добре, переживуть мороз.
Шачани обурені, що природоохоронні служби не дбають про годівлю птахів в морози.
Поки місцеві жителі шукали методи порятунку, підгодували птахів хлібом, щоб лебеді мали силу полетіти.
А оскільки ніхто зі служб не відгукнувся, то Василь Зуб сам взяв сокиру, одягнув термокостюм та сам пішов по крижаній воді. Він зігнав птахів з льоду.
Однак, пара птахів з молодими лебедятами лишилися до ночі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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