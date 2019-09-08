Волиняни врятували від морозу та голоду на озері десятки лебедів. ВІДЕО





Як розповіли очевидці



«Ми звернулися до рибохорони, там сказали дзвонити до екоінспекції. В екоінспекції направили до пожежників. На гарячій лінії МНС сказали, що це питання не у їх компетенції», ‒ розповідає Василь Зуб.



Дзвонили й в парк, кажуть очевидці, але там сказали, що лебеді не загинуть, з ними все буде добре, переживуть мороз.



Шачани обурені, що природоохоронні служби не дбають про годівлю птахів в морози.



Поки місцеві жителі шукали методи порятунку, підгодували птахів хлібом, щоб лебеді мали силу полетіти.



А оскільки ніхто зі служб не відгукнувся, то Василь Зуб сам взяв сокиру, одягнув термокостюм та сам пішов по крижаній воді. Він зігнав птахів з льоду.



Однак, пара птахів з молодими лебедятами лишилися до ночі.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15 січня шачани помітили близько чотирьох десятків лебедів на озері Люцимер.Як розповіли очевидці Район.Шацьк , птахи були втомлені і не могли злетіти, а озеро вже почало замерзати. Шачани нарахували 39 лебедів.«Ми звернулися до рибохорони, там сказали дзвонити до екоінспекції. В екоінспекції направили до пожежників. На гарячій лінії МНС сказали, що це питання не у їх компетенції», ‒ розповідаєДзвонили й в парк, кажуть очевидці, але там сказали, що лебеді не загинуть, з ними все буде добре, переживуть мороз.Шачани обурені, що природоохоронні служби не дбають про годівлю птахів в морози.Поки місцеві жителі шукали методи порятунку, підгодували птахів хлібом, щоб лебеді мали силу полетіти.А оскільки ніхто зі служб не відгукнувся, то Василь Зуб сам взяв сокиру, одягнув термокостюм та сам пішов по крижаній воді. Він зігнав птахів з льоду.Однак, пара птахів з молодими лебедятами лишилися до ночі.

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