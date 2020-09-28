У Китаї виявили коронавірус в морозиві, сировину для якого постачали з України





Про це повідомляє агенція Сіньхуа, передає



Наразі у Тяньцзині перевіряють морозиво, заражене коронавірусом, після того як три зразки дали позитивний результат на COVID-19.



Всі складські приміщення із товарами, вироблених компанією Tianjin Daqiaodao Food Co., Ltd., були опечатані після того, як зразки, відправлені компанією в міський центр профілактики та контролю захворювань, дали позитивний результат на коронавірус.



Попередні епідеміологічні дослідження показують, що компанія виробила партію морозива з використанням сухого молока, імпортованого з Нової Зеландії та сухої сироватки, імпортованої з України.



1 662 співробітника компанії поміщені на карантин і пройшли тестування на нуклеїнові кислоти коронавірусу. З них 700 осіб отримали негативний результат тесту на COVID-19, а результати тестування інших 962 людей поки невідомі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У китайському місті Тяньцзинь виявили коронавірус в морозиві, сировину для виготовлення якого постачали з України.Про це повідомляє агенція Сіньхуа, передає Еспресо Наразі у Тяньцзині перевіряють морозиво, заражене коронавірусом, після того як три зразки дали позитивний результат на COVID-19.Всі складські приміщення із товарами, вироблених компанією Tianjin Daqiaodao Food Co., Ltd., були опечатані після того, як зразки, відправлені компанією в міський центр профілактики та контролю захворювань, дали позитивний результат на коронавірус.Попередні епідеміологічні дослідження показують, що компанія виробила партію морозива з використанням сухого молока, імпортованого з Нової Зеландії та сухої сироватки, імпортованої з України.1 662 співробітника компанії поміщені на карантин і пройшли тестування на нуклеїнові кислоти коронавірусу. З них 700 осіб отримали негативний результат тесту на COVID-19, а результати тестування інших 962 людей поки невідомі.

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