У заповіднику «Асканія-Нова» через отруєне зерно загинули сотні червонокнижних сірих журавлів
Сьогодні, 00:29
На Херсонщині загинули понад 200 червонокнижних сірих журавлів, які отруїлися обробленим хімікатами зерном.
Про це директор Біосферного заповідника ім. Фальц-Фейна «Асканія-Нова» Віктор Гавриленко розповів «Укрінформу».
Ідеться про зграю, яка залетіла до заповідника ще в грудні й отруїлася зерном.
«Це зграя, у якій дуже багато молодняку. Явно, що це північні популяції… Усього 208 на вчора загиблих... Ця зграя втратила вожаків, у ній дуже багато молодняку, який також гине. Найімовірніше, вона повністю загине», — сказав Гавриленко.
Ще 10 січня повідомлялося майже про 200 загиблих журавлів. Спочатку працівники «Асканія-Нова» подумали, що журавлі заразилися пташиним грипом, спалах якого зафіксували в сусідньому районі, однак експертиза з'ясувала, що це не пташиний грип.
Пізніше науковці виявили сільськогосподарські угіддя в буферній зоні заповідника, де було розсипане отруєне зерно пшениці — у такий спосіб аграрії борються з гризунами.
За словами Гавриленка, ідеться про препарат пролонгованої дії: птахи не гинуть одразу, а помирають за 3-5 днів, упродовж яких хриплять і харкають кров’ю. Також він наголосив, що працівник, який розкидав отруєне зерно, документів на використання хімікатів не мав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це директор Біосферного заповідника ім. Фальц-Фейна «Асканія-Нова» Віктор Гавриленко розповів «Укрінформу».
Ідеться про зграю, яка залетіла до заповідника ще в грудні й отруїлася зерном.
«Це зграя, у якій дуже багато молодняку. Явно, що це північні популяції… Усього 208 на вчора загиблих... Ця зграя втратила вожаків, у ній дуже багато молодняку, який також гине. Найімовірніше, вона повністю загине», — сказав Гавриленко.
Ще 10 січня повідомлялося майже про 200 загиблих журавлів. Спочатку працівники «Асканія-Нова» подумали, що журавлі заразилися пташиним грипом, спалах якого зафіксували в сусідньому районі, однак експертиза з'ясувала, що це не пташиний грип.
Пізніше науковці виявили сільськогосподарські угіддя в буферній зоні заповідника, де було розсипане отруєне зерно пшениці — у такий спосіб аграрії борються з гризунами.
За словами Гавриленка, ідеться про препарат пролонгованої дії: птахи не гинуть одразу, а помирають за 3-5 днів, упродовж яких хриплять і харкають кров’ю. Також він наголосив, що працівник, який розкидав отруєне зерно, документів на використання хімікатів не мав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У заповіднику «Асканія-Нова» через отруєне зерно загинули сотні червонокнижних сірих журавлів
Сьогодні, 00:29
17 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На коронавірус захворіли працівники ліцею на Волині
16 січень, 23:26
Більшість автомобілів швидкої допомоги на Волині не відповідають державним стандартам
16 січень, 22:46
Діамантова посилка: столичні митники виявили 23 дорогоцінні камені у пакунку з Індії. ФОТО
16 січень, 22:21