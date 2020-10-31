У заповіднику «Асканія-Нова» через отруєне зерно загинули сотні червонокнижних сірих журавлів





Про це директор Біосферного заповідника ім. Фальц-Фейна «Асканія-Нова» Віктор Гавриленко розповів



Ідеться про зграю, яка залетіла до заповідника ще в грудні й отруїлася зерном.



«Це зграя, у якій дуже багато молодняку. Явно, що це північні популяції… Усього 208 на вчора загиблих... Ця зграя втратила вожаків, у ній дуже багато молодняку, який також гине. Найімовірніше, вона повністю загине», — сказав Гавриленко.



Ще 10 січня повідомлялося майже про 200 загиблих журавлів. Спочатку працівники «Асканія-Нова» подумали, що журавлі заразилися пташиним грипом, спалах якого зафіксували в сусідньому районі, однак експертиза з'ясувала, що це не пташиний грип.





Пізніше науковці виявили сільськогосподарські угіддя в буферній зоні заповідника, де було розсипане отруєне зерно пшениці — у такий спосіб аграрії борються з гризунами.



За словами Гавриленка, ідеться про препарат пролонгованої дії: птахи не гинуть одразу, а помирають за 3-5 днів, упродовж яких хриплять і харкають кров’ю. Також він наголосив, що працівник, який розкидав отруєне зерно, документів на використання хімікатів не мав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Херсонщині загинули понад 200 червонокнижних сірих журавлів, які отруїлися обробленим хімікатами зерном.Про це директор Біосферного заповідника ім. Фальц-Фейна «Асканія-Нова»розповів «Укрінформу» Ідеться про зграю, яка залетіла до заповідника ще в грудні й отруїлася зерном.«Це зграя, у якій дуже багато молодняку. Явно, що це північні популяції… Усього 208 на вчора загиблих... Ця зграя втратила вожаків, у ній дуже багато молодняку, який також гине. Найімовірніше, вона повністю загине», — сказав Гавриленко.Ще 10 січня повідомлялося майже про 200 загиблих журавлів. Спочатку працівники «Асканія-Нова» подумали, що журавлі заразилися пташиним грипом, спалах якого зафіксували в сусідньому районі, однак експертиза з'ясувала, що це не пташиний грип.Пізніше науковці виявили сільськогосподарські угіддя в буферній зоні заповідника, де було розсипане отруєне зерно пшениці — у такий спосіб аграрії борються з гризунами.За словами Гавриленка, ідеться про препарат пролонгованої дії: птахи не гинуть одразу, а помирають за 3-5 днів, упродовж яких хриплять і харкають кров’ю. Також він наголосив, що працівник, який розкидав отруєне зерно, документів на використання хімікатів не мав.

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