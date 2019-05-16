На Дніпропетровщині судитимуть поліцейських, які схиляли людей до злочинів, щоб потім їх розкривати





Про це



За даними слідства, задля підвищення показників роботи вони схиляли місцевих жителів до крадіжок, зберігання наркотиків та зброї. При цьому застосовували щодо них психологічний тиск і насильство.



В обмін на це правоохоронці «нагороджували» потерпілих грошима та наркотиками, а потім притягували до кримінальної відповідальності. Наразі справу передали до суду.



Серед зловмисників був начальник місцевого відділу поліції та його заступник.



Зловмисникам інкримінують створення злочинної організації, перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, скоєння крадіжок і збут наркотиків.



Нагадаємо, 4 червня 2020 року у Службі безпеки України заявили, що викрили та припинили протиправну діяльність злочинного угруповання, яке організував начальник одного з міськвідділів Нацполіції Дніпропетровської області. Згодом підозрюваних взяли під варту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Павлограді, що на Дніпропетровщині, 8 поліцейських змушували місцевих жителів здійснювати злочини, щоб покращити показники розкриття. Злочинне угруповання викрили влітку 2020 року, тепер обвинувальний акт скерували до суду.Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.За даними слідства, задля підвищення показників роботи вони схиляли місцевих жителів до крадіжок, зберігання наркотиків та зброї. При цьому застосовували щодо них психологічний тиск і насильство.В обмін на це правоохоронці «нагороджували» потерпілих грошима та наркотиками, а потім притягували до кримінальної відповідальності. Наразі справу передали до суду.Серед зловмисників був начальник місцевого відділу поліції та його заступник.Зловмисникам інкримінують створення злочинної організації, перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, скоєння крадіжок і збут наркотиків.Нагадаємо, 4 червня 2020 року у Службі безпеки України заявили, що викрили та припинили протиправну діяльність злочинного угруповання, яке організував начальник одного з міськвідділів Нацполіції Дніпропетровської області. Згодом підозрюваних взяли під варту.

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