Під Києвом упав гелікоптер, – ЗМІ
Сьогодні, 07:14
У Київській області поблизу Борисполя в суботу, 16 січня, відбулася аварія з гелікоптером Robinson.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє спеціалізований портал «Крила».
За наявною інформацією, жертв немає.
Інцидент стався біля Борисполя приблизно о 15:00. За попередньою інформацією, гелікоптер із реєстраційним номером UR-ASD здійснив невдалу посадку.
Інші обставини аварії поки що невідомі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє спеціалізований портал «Крила».
За наявною інформацією, жертв немає.
Інцидент стався біля Борисполя приблизно о 15:00. За попередньою інформацією, гелікоптер із реєстраційним номером UR-ASD здійснив невдалу посадку.
Інші обставини аварії поки що невідомі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Під Києвом упав гелікоптер, – ЗМІ
Сьогодні, 07:14
На Волині річка заростає червонокнижною рослиною
Сьогодні, 06:39