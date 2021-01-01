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Під Києвом упав гелікоптер, – ЗМІ

Під Києвом упав гелікоптер, – ЗМІ
У Київській області поблизу Борисполя в суботу, 16 січня, відбулася аварія з гелікоптером Robinson.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє спеціалізований портал «Крила».

За наявною інформацією, жертв немає.

Інцидент стався біля Борисполя приблизно о 15:00. За попередньою інформацією, гелікоптер із реєстраційним номером UR-ASD здійснив невдалу посадку.

Інші обставини аварії поки що невідомі.

Під Києвом упав гелікоптер, – ЗМІ
Під Києвом упав гелікоптер, – ЗМІ

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Теги: Бориспіль, гелікоптер, аварія
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