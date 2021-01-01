Під Києвом упав гелікоптер, – ЗМІ





Як передає



За наявною інформацією, жертв немає.



Інцидент стався біля Борисполя приблизно о 15:00. За попередньою інформацією, гелікоптер із реєстраційним номером UR-ASD здійснив невдалу посадку.



Інші обставини аварії поки що невідомі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Київській області поблизу Борисполя в суботу, 16 січня, відбулася аварія з гелікоптером Robinson.Як передає Укрінформ , про це повідомляє спеціалізований портал «Крила» За наявною інформацією, жертв немає.Інцидент стався біля Борисполя приблизно о 15:00. За попередньою інформацією, гелікоптер із реєстраційним номером UR-ASD здійснив невдалу посадку.Інші обставини аварії поки що невідомі.

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